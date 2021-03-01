3,5 года строгого режима — за истязание ребенка

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выслушал приговор 27-летний житель Ибресинского района, признанный виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ.
Ему вменено истязание ребенка, умышленное причинение вреда средней тяжести его здоровью и угроза убийством. Как сообщала «СЧ», фигурант дела неоднократно избивал шестилетнюю дочь своей сожительницы, которая в ходе семейных ссор всегда заступалась за мать. Сентябрьским днем прошлого года домашний тиран, избив девочку, приподнял ее над балконом квартиры (третий этаж), наклонил голову ребенка через перила и пригрозил сбросить вниз… С учетом позиции государственного обвинителя и рецидива преступлений виновному назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Опубликовано: 23 марта 2021 г.


Читайте также:

В Ибресях проходит выставка рукодельницы Юлии Коричевой
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
На Камаевом поле прошли соревнования по сноукайтингу
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.