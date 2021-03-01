Чувашия находится на 43-й позиции в рейтинге регионов страны по уровню безработицы

в период с ноября 2020-го по январь 2021 года с показателем 6%. В среднем по России — 5,9%. Эти данные приводит агентство РИА Рейтинг.

Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%). Следом расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (3,2%), Санкт-Петербург (3,3%), Татарстан (3,3%) и Москва (3,4%). До десяти выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10%. Наиболее сложная ситуация в Ингушетии, где уровень безработицы составил 31,6%, в Чеченской Республике — 20,6%, в Республике Тыва — 16,9%, в Кабардино-Балкарии — 16,3%, Дагестане — 16,3% и Республике Алтай — 16,1%.

Средняя продолжительность поиска работы в Чувашии составляет 5,6 месяца против 6,1 месяца в среднем по стране.