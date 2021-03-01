Новая система закупок сведет к минимуму факты хищения бюджетных средств

Сфера закупок для государственных и муниципальных нужд всегда притягательна для нечистоплотных людей, поскольку там крутятся большие бюджетные деньги. И то, что ей и сегодня уделяется приоритетное внимание, вполне объяснимо.

На заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции Глава республики Олег Николаев акцентировал внимание на новой системе закупок, которая поможет минимизировать возможные негативные факты, связанные с хищением бюджетных денег.

— Централизация системы закупок уже показала свою эффективность, — отметил он. — В частности, она позволила взять под контроль процесс формирования первоначальной цены. При этом контролировать процесс закупок позволяет и внедрение цифровых сервисов.

Также Глава Чувашии полагает, что снизить коррупционные риски поможет более быстрое доведение средств из республиканского бюджета до исполнителей, чтобы у них было время провести торги. «Проведение всех необходимых процедур в максимально ранние сроки позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств», — подытожил он.

А что думает народ о коррупции? Результаты последних социологических исследований по изучению общественного мнения об уровне распространенности коррупционных проявлений в Чувашии озвучил на заседании начальник отдела по реализации антикоррупционной политики Администрации Главы республики Петр Куприн. В исследованиях приняли участие 830 респондентов и 200 организаций различных отраслей. По словам Куприна, преобладающее большинство населения республики (более 97%) «склоняется к отказу от дачи взятки, четко понимая причину и оценивая свою позицию».

Досье «СЧ» В 2020 году сотрудниками УЭБиПК МВД по Чувашии выявлено 618 преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 337 тяжких и особо тяжких составов, 151 — в крупном и особо крупном размерах. Задокументировано 123 коррупционных преступления, в том числе 27 фактов взяточничества. Государству и собственникам возмещено свыше 630 млн рублей.