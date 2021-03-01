В новочебоксарском детсаду № 40 обрушилась крыша веранды

Пока что причиной этого называют тяжесть скопившегося на крыше снега. СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Выяснят, соответствовало ли устройство крыши нормам строительного законодательства, как она зимой содержалась и убиралась, особенно во время обильных снегопадов. Будет также дана правовая оценка действиям либо бездействию конкретных должностных лиц, допустивших это происшествие.
Опубликовано: 17 марта 2021 г.
Читайте также:
«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
Чебоксары претендуют на звание «Города трудовой доблести»
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры