В новочебоксарском детсаду № 40 обрушилась крыша веранды

Пока что причиной этого называют тяжесть скопившегося на крыше снега. СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Выяснят, соответствовало ли устройство крыши нормам строительного законодательства, как она зимой содержалась и убиралась, особенно во время обильных снегопадов. Будет также дана правовая оценка действиям либо бездействию конкретных должностных лиц, допустивших это происшествие.