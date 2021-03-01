В Чебоксарском речном порту на буксире-толкаче «Волгарь-17» случился пожар

ЧП произошло в минувший вторник во второй половине дня в каюте сменного капитана-механика. Огонь потушили с помощью пожарного понтона работники порта. На место происшествия выезжали исполняющий обязанности Чувашского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Установлено, что судно принадлежит Чебоксарскому речному порту. В результате происшествия никто не пострадал. По итогам проверки обстоятельств случившегося «будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
Опубликовано: 17 марта 2021 г.
Читайте также:
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль