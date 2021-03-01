В Чебоксарском речном порту на буксире-толкаче «Волгарь-17» случился пожар

ЧП произошло в минувший вторник во второй половине дня в каюте сменного капитана-механика. Огонь потушили с помощью пожарного понтона работники порта. На место происшествия выезжали исполняющий обязанности Чувашского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Установлено, что судно принадлежит Чебоксарскому речному порту. В результате происшествия никто не пострадал. По итогам проверки обстоятельств случившегося «будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.