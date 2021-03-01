В Чебоксарах выберут «успешную семью Приволжья»

Финальный этап конкурса «Успешная семья Приволжья» пройдет в столице Чувашии 7 и 8 июля. В рамках заседания рабочей группы министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова показала дорожную карту по подготовке и проведению окружного конкурса «Успешная семья Приволжья». По словам министра, в республику приедут 160 человек, включая членов жюри. В ежегодной акции, проводимой в Приволжском федеральном округе, примут участие 14 семей из разных регионов ПФО, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, имеющие в составе семьи усыновленных или находящихся под опекой или попечительством детишек. Участникам конкурса предстоит рассказать о родном регионе, а также показать свои творческие способности и эрудицию. Сейчас в республике проходит отборочный тур в муниципальных образованиях, затем на республиканском уровне выберут семью-победителя, которая и будет представлять Чувашию в заключительной части конкурса.
Опубликовано: 17 марта 2021 г.
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