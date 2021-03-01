Сквер имени Константина Иванова. Чебоксары, середина и конец 1950-х годов

Фото Конона Белкова

На фотографии в центре памятник поэту Константину Иванову, за ним справа кафе и вдали 26-квартирный дом горсовета, так называемый ЦИКовский. О доме мы поговорим в следующий раз, а пока о памятнике поэту, в честь которого и назван был сквер на Волге.

В 1939 году чувашский скульптор Илья Кудрявцев одновременно работал над бюстом Константина Васильевича Иванова и над эскизом памятника Василию Ивановичу Чапаеву. В мае 1941 года памятник Чапаеву было решено установить «на берегу Волги, против кинотеатра». Все работы прервала война. Четыре года пробыл скульптор на фронте, и по возвращении из армии вернулся к творческой работе.

В октябре 1948 года газета «Красная Чувашия» писала: «В течение девяти лет над созданием памятника классику чувашской литературы К.В. Иванову работает скульптор И.Ф. Кудрявцев. В его ателье уже стоят два готовых макета памятника. На одном из них Константин Васильевич изваян в полный рост, а в другом случае автор предполагает установить лишь бюст поэта. Оба пьедестала украшены барельефными фигурами персонажей поэмы «Нарспи». Сейчас тов. Кудрявцев работает над бюстом для памятника, предполагаемого установить в сквере Чувашского государственного академического театра».

То есть место в центре сквера «против кинотеатра» по прежнему оставалось за памятником Чапаеву. Но в мае 1950 года, в дни празднования 60-летия Константина Иванова, улица Чувашская была переименована в его честь, и памятник поэту решено было поставить здесь, на берегу Волги. Сам Илья Федорович очень хотел «чтобы к 60-летию со дня рождения К.В. Иванова и 30-летию Чувашской республики памятник поэту был готов», и хоть отказались от ростового памятника и барельефов, но работа над памятником продолжалась еще два года, и открыли его только в июне 1952-го.

Тогда же и сквер стали называть по имени поэта. На фотографии сквер еще только заложен, и за памятником мы видим здание с вывеской «Кафе» — оно было открыто за два года до появления памятника поэту. И не подумаешь, что это заведение общепита будет в дальнейшем иметь какое-то отношение к классику чувашской поэзии.

Будет. Но об этом тоже в следующий раз.

Теперь посмотрим на сквер у памятника поэту. Прошло года три-четыре, но из всех изменений разве что белые колонны со светильниками появились у входа на асфальтированную набережную. «Сквер на берегу Волги, где памятник Константину Иванову, — любимое место отдыха чебоксарцев. Его посещают экскурсанты, проезжающие по Волге туристы. Но должного внимания скверу не уделяется. Лестница, ведущая к памятнику, требует ремонта, скамейки старые и неудобные. Можно бы и аллеи в сквере сделать», — пишет в газету «Советская Чувашия» летом 1959 года некто Н. Шашурин.

Через год, в июне 1960 года праздновалось 40-летие ЧАССР, и к этому времени берег Волги изменился: появился новый двухэтажный пассажирский дебаркадер — подарок к юбилею от Городецкой судоверфи, напротив него был построен двухэтажный торговый павильон, повыше, у городского пляжа появилась спасательная станция. Изменения произошли и на верхней набережной. В первую очередь это коснулось сквера — существующие грунтовые дорожки были расширены, проложены новые и все они были вымощены плиткой, также были заменены старые и появились новые скамейки и урны, реконструирована лестница и газон у памятника, причудливой формы клумбы сменились на более строгие. А выше сквера, у белой балюстрады, на высоком откосе построили кафе «Лето», с террасы которого открывался прекрасный вид на волжские просторы. Вот только надпись «Коммунизм победит!» на ЦИКовском доме появилась позже — в 1967 году, но вселяла надежду еще лет двадцать потом.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова