Заслуженные люди республики

Указом Главы Чувашии от 2 марта 2021 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Егоров Святослав Александрович — председатель Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чебоксарского района, Кузьмин Андрей Петрович — житель города Чебоксары.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Гавриловой Ирине Вениаминовне — артисту танцевального коллектива Чувашской государственной филармонии;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Еленкиной Жанне Валерьевне — главному врачу Республиканского противотуберкулезного диспансера, Павлову Петру Ивановичу — заведующему пульмонологическим отделением — врачу-пульмонологу Республиканской клинической больницы;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Кузнецовой Альбине Геннадьевне — старшей операционной медицинской сестре операционного блока Республиканской клинической офтальмологической больницы;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Кончулизовой Любови Александровне — директору средней общеобразовательной школы № 60 города Чебоксары, Мидаковой Наталье Васильевне — заместителю директора Красночетайской средней общеобразовательной школы, Романову Владимиру Евгеньевичу — директору Ибресинской средней общеобразовательной школы № 1;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Слесареву Валерию Евгеньевичу — генеральному директору ОАО «Электроприбор», Степанову Виталию Анатольевичу — механику отдела главного механика АО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель»;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Васильевой Галине Николаевне — повару Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, Яковлеву Андрею Валерьевичу — главному инженеру ЗАО «Южный»;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Герасимовой Татьяне Николаевне — начальнику отдела правовой и организационной работы Министерства физической культуры и спорта.

Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждена Бочкарева Наталья Ивановна — мать шестерых детей, Ядринский район.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Хованская Светлана Дмитриевна — главный специалист-эксперт по контролю и работе с органами местного самоуправления отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Урмарского района.