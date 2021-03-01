На Президентском бульваре произошла авария с участием трех автомобилей

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщили в отделе ГИБДД по г. Чебоксары, в ночь с 5 на 6 марта 27-летний водитель «Хендай Солярис» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Маздой Х5» которая двигалась на зеленый свет. В результате удара автомобиль «Мазда» откинуло на снежный вал, а виновника аварии — на проезжающий мимо «Киа Рио». Медицинская помощь потребовалась 25-летней пассажирке «Мазды» — ее доставили в больницу и после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. Всех водителей, участников ДТП, проверили на состояние опьянения — они оказались трезвыми.
Кстати, в минувшие выходные в рамках акции «Нетрезвый водитель» в республике полицейскими было задержано 72 нетрезвых водителя, среди них четверо автоледи. Серьезных ДТП в праздничные дни в Чувашии не зарегистрировано.

 

 

Фото отдела ГИБДД по г. Чебоксары
Как сообщил полицейским виновник аварии на «Хендай Солярис», он проехал на желтый сигнал светофора.

Опубликовано: 9 марта 2021 г.


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