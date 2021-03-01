В Чебоксарах пройдет общественное обсуждение проекта развития прибрежных территорий малых рек

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В субботу, 13 марта, в 10:00 в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится открытая проектная сессия, посвященная развитию прибрежных территорий малых рек: Чебоксарки, Сугутки и Трусихи. Малые реки образуют естественный природный каркас Чебоксар. Сегодня ценность прибрежных территорий малых рек недооценена. Цели мероприятия: собрать мнения горожан по этому вопросу, запустить разработку плана сохранения и развития природных территорий, сделать это общегородской задачей. 

На мероприятии проектировщики обсудят с горожанами и экспертами цели, задачи и принципы развития прибрежных территорий малых рек. Выступят приглашенные эксперты из областей экологии, архитектуры и градостроительства. Высказанные предложения горожан и экспертов лягут в основу стратегии сохранения и развития территорий малых рек. 

Опубликовано: 9 марта 2021 г.


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