Глава Чувашии провел личный прием граждан

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Долгострои, дороги и ветхое жилье

С проблемами, вопросами и предложениями к Олегу Николаеву обратились жители из разных уголков республики.
Так, предприниматель Евгений Соловьев из Красночетайского района интересовался мерами господдержки бизнеса на селе. Олег Николаев ответил, что этой теме в республике уделяется особое внимание — важно, чтобы людям было комфортно жить и работать на селе. Все формы поддержки для фермеров, принятые в прошлом году, сохранились, есть и новые — в виде субсидий и грантов. А в рамках недавнего уточнения республиканского бюджета предусмотрены дополнительные средства на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Говорили о долгостроях в проблемном микрорайоне «Кувшинка» в Чебоксарах. Горожанка Оксана Чернова спросила, когда «Лидер» завершит строительство 19-й позиции. Олег Николаев рассказал, что ситуацию по проблемным объектам держит под личным контролем. По его поручению Минстрой Чувашии контролирует процесс на каждом объекте, проводит собрания с дольщиками.
Застройщик СК «Лидер» начал «шевелиться» только после того, как осенью прошлого года была запущена процедура банкротства: нашлись кредитные ресурсы, банк выделил им первый транш. «Если компания «Лидер» введет в эксплуатацию первые дома, которые должна была ввести в прошлом году, то сможет избежать процедуры банкротства, выйти из нее и реализовать поставленные задачи. Это для вас лучший вариант, — ответил Олег Николаев. — Суд уже два раза переносил процесс реализации своего решения о введении процедуры банкротства. Следующее заседание назначено на 26 апреля. Если до этого застройщик работы выполнит, то дальше все пойдет по плану».
Зоя Покровская обратилась по поводу ремонта водонапорной башни в деревне Лешкас-Асламасы Ядринского района. Вопрос Рады Ластухиной из Вурнар касался расселения аварийного дома № 13 по улице Ашмарова, а Вера Левштанова спросила про обустройство дороги в селе Ишаки.
«Личный прием граждан — неотъемлемая часть моей работы, которую я ценю за возможность услышать мнения и проблемы разных людей, понять их видение ситуации, чтобы направить усилия исполнительных органов в нужное русло», — подвел итоги приема на страничке в Инстаграм Глава республики. Каждое обращение детально рассмотрели и взяли в работу.

Опубликовано: 4 марта 2021 г.


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