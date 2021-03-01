COVID-19: данные на 4 марта

По данным на 4 марта, в Чувашии зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболел 21601 житель республики. Выздоровели 19675 человек, умерли 1054.
Опубликовано: 4 марта 2021 г.
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