В Чебоксарском районе в результате наезда погибла 55-летняя женщина

Днем 27 февраля в Чебоксарах на Московском мосту несколько автомобилей попали в аварию.

Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, 18-летний водитель «Мазды CX-5» влетел в отбойник, после чего столкнулся со стоящей «Ладой Грантой», которую в свою очередь от удара отбросило на «Фольксваген Тигуан». В аварии получили травмы 38–летняя жительница Нижегородской области, находившаяся за рулем «Гранты», и ее ребенок. Пострадавших доставили в больницу, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Тем же вечером произошла трагедия на 30-м километре автодороги «Чебоксары — Сурское» — водитель «Лады Приоры» сбил 55-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе возле деревни Чиганары Чебоксарского района. Пострадавшую жительницу Чебоксар доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — спустя несколько часов женщина скончалась. За рулем автомобиля был 41-летний житель Моргаушского района, по результатам освидетельствования на состояние опьянения он оказался трезвым.