В Чебоксарском районе в результате наезда погибла 55-летняя женщина

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Днем 27 февраля в Чебоксарах на Московском мосту несколько автомобилей попали в аварию.
Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, 18-летний водитель «Мазды CX-5» влетел в отбойник, после чего столкнулся со стоящей «Ладой Грантой», которую в свою очередь от удара отбросило на «Фольксваген Тигуан». В аварии получили травмы 38–летняя жительница Нижегородской области, находившаяся за рулем «Гранты», и ее ребенок. Пострадавших доставили в больницу, после чего отпустили на амбулаторное лечение.
Тем же вечером произошла трагедия на 30-м километре автодороги «Чебоксары — Сурское» — водитель «Лады Приоры» сбил 55-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе возле деревни Чиганары Чебоксарского района. Пострадавшую жительницу Чебоксар доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — спустя несколько часов женщина скончалась. За рулем автомобиля был 41-летний житель Моргаушского района, по результатам освидетельствования на состояние опьянения он оказался трезвым.

Опубликовано: 2 марта 2021 г.


Читайте также:

17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Музей "Сад покорителям космоса" в Крикакасах пополнился еще одним экспонатом
Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства
37-летний чебоксарец ранил ножом двух человек, затем устроил массовое ДТП
На улице Ашмарина автобус сбил 4-летнего ребенка
Работник автосервиса решил без спроса прокатиться на иномарке и попал в ДТП
Из-за разлитой солярки кроссовер потерял управление и перевернулся
Подросток за рулем "Жигулей" при виде машины ДПС протаранил столб

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.