Во вторник прозвучат сирены системы оповещения

Завтра, 3 марта, на территории Чувашии пройдет комплексная проверка системы оповещения населения. В ее рамках в 10.40 и в 11.00 будут включены электросирены. Как напоминает ГКЧС Чувашии, звучание сирен является предупредительным информационным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!» Но в среду, услышав их, беспокоиться жителям республики будет незачем. Во время проверки системы оповещения рекомендуется сохранять спокойствие и не прерывать свои занятия или работу.