В лобовом столкновении на трассе М-7 в Цивильском районе погибли двое

Вечером 23 февраля в Цивильском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Mercedes Benz GLC» и грузового тягача в составе полуприцепа. Как рассказали в УГИБДД МВД по Чувашии, авария произошла на 683 километре трассы М-7. Водитель легкового автомобиля вышел на обгон, где столкнулся с грузовым тягачом. 65-летнего водителя «легковушки» и его пассажирку, 60–летнюю женщину, с травмами доставили в больницу, где они и скончались. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
Опубликовано: 25 февраля 2021 г.
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