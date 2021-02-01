Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин призывает голосовать за благоустраиваемые территории

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С этого года Минстрой России совместно с АНО «Диалог Регионы» создал специальную платформу za.gorodsreda.ru. Данный портал будет аккумулировать информацию по благоустраиваемым объектам всей страны, ее сможет увидеть любой пользователь.

«Мы стремимся, чтобы каждый житель республики участвовал в формировании комфортных пространств, выражал свои интересы и задумки, которые он хочет видеть в проектах», — подчеркнул главный архитектор республики.

Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая. В дальнейшем на портале можно будет принять участие в контроле за реализацией программы. Граждане смогут дать свою оценку выполняемым работам.

Опубликовано: 25 февраля 2021 г.


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