Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин призывает голосовать за благоустраиваемые территории

С этого года Минстрой России совместно с АНО «Диалог Регионы» создал специальную платформу za.gorodsreda.ru. Данный портал будет аккумулировать информацию по благоустраиваемым объектам всей страны, ее сможет увидеть любой пользователь.

«Мы стремимся, чтобы каждый житель республики участвовал в формировании комфортных пространств, выражал свои интересы и задумки, которые он хочет видеть в проектах», — подчеркнул главный архитектор республики.

Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая. В дальнейшем на портале можно будет принять участие в контроле за реализацией программы. Граждане смогут дать свою оценку выполняемым работам.