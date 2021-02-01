Облик городов и сел выберут жители

В России по инициативе Минстроя страны запустили единую онлайн-платформу по голосованию за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru.

На этом сайте будет собран перечень территорий для благоустройства в конкретном городе или регионе — улицы, скверы, парки. Определят, что нужно обновить в первую очередь и какими быть российским городам и селам, жители старше 14 лет — с 26 апреля по 30 мая по всей стране пройдет опрос, по результатам которого будет сформирован список территорий для благоустройства на следующий год.

Сейчас в каждом в регионе, в том числе и в Чувашии, набирают волонтеров для помощи в проведении голосования — регистрация добровольцев началась 24 февраля. Они будут рассказывать о планах развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе.

Записаться добровольцем можно, оставив заявку на сайте www.dobro.ru. Регистрация в штабы продлится до 22 марта. Как сообщают в Минстрое Чувашии, в республике уже состоялась первая рабочая встреча с лидерами волонтерских движений, свое участие в проекте подтвердили свыше 700 человек.

МАКСИМ ЕГОРОВ,

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: «Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — единая платформа по голосованию за объекты благоустройства будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе».