Звания и грамоты за отличную работу

Указом Главы Чувашии от 20 февраля 2021 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Елисеева Татьяна Викторовна — главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Чебоксары, Карпов Николай Николаевич — глава Асановского сельского поселения Комсомольского района, Лукианов Алексей Егорович — преподаватель Чебоксарского экономико-технологического колледжа.

Присвоены почетные звания:

«Народный артист Чувашской Республики» Семкину Дмитрию Николаевичу — артисту-вокалисту — ведущему мастеру сцены Чувашского государственного театра оперы и балета, заведующему кафедрой вокального искусства Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Беловой Людмиле Петровне — заместителю главного врача по медицинской части Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Углеву Олегу Ивановичу — заведующему отделением травматологии и ортопедии — врачу-травматологу-ортопеду Республиканской клинической больницы;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Дудкиной Людмиле Алексеевне — старшей медицинской сестре поликлиники Урмарской центральной районной больницы;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Васениной Ольге Геннадьевне — заместителю директора гимназии № 5 города Чебоксары, Медведеву Руслану Владимировичу — педагогу дополнительного образования лицея № 4 города Чебоксары, Михайлову Леониду Павловичу — педагогу дополнительного образования Чувашской воскресной школы города Уфы Республики Башкортостан;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Качейкину Сергею Анатольевичу — ведущему инженеру-технологу научно-технического центра АО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель», Шамису Михаилу Александровичу — генеральному директору ЗАО «ЭнЛАБ», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Антонову Алексею Николаевичу — заместителю директора ООО «Маштехсервис», г. Чебоксары, Семьяниной Марии Ефремовне — начальнику планово-производственного отдела ООО «Управляющая компания «Волжский-3», г. Чебоксары;

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Калачеву Юрию Николаевичу — директору Департамента исполнения проектов ООО «Релематика», г. Чебоксары.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Ерилеева Алевтина Геннадьевна — главный специалист-эксперт администрации Большеабакасинского сельского поселения Ибресинского района.