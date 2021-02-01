В ДТП под Цивильском пострадали медики

Утром 23 февраля в Цивильском районе на 679 километре автодороги М-7 произошло ДТП с грузовым автомобилем и автомашиной скорой помощи. Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, водитель большегруза «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающейся в попутном направлении «неотложкой». В результате аварии водитель «скорой помощи» и медицинский сотрудник получили травмы. По предварительным данным, оба водителя прошли медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови и были трезвыми.