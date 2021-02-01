Газификацию отследим по карте

У компании масштабные задачи

В знаменательный для газовиков день в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Как известно, в 1993 году, 17 февраля, было учреждено Российское акционерное общество «Газпром».

Темами мероприятия, прошедшего в онлайн-формате, стали достижения и дальнейшие планы развития газификации до 2026 года.

За прошлый год «Газпром» инвестировал в программу развития газоснабжения и газификации российских регионов рекордную сумму — 56 млрд рублей, сообщил Сергей Вадимович. Построен 141 газопровод протяженностью, без малого, 2200 км, газифицировано более 200 населенных пунктов. Теперь газовики приступают к новой пятилетке. Утверждена программа газификации регионов на 2021-2025 годы. Она включает 67 региональных программ развития газоснабжения и газификации, сформированных на основе предложений от региональных властей. Чувашия также включена в общую программу. «За 2005-2020 годы ПАО «Газпром» инвестировал в регион в рамках программы газификации более 1,7 млрд рублей, построено 9 новых газопроводов, — сообщили в АО «Газпром газораспределение Чебоксары». В следующей пятилетке «Газпром» намерен построить на территории республики 73 км новых межпоселковых газопроводов.

На пресс-конференции состоялась презентация нового информационного ресурса «Газпрома» — карты газификации регионов, которая доступна по ссылке https://gazprommap.ru. Сайт содержит картографическую справочную информацию по всем субъектам федерации, в которых реализуется программа газификации. Карта масштабируема до уровня малых населенных пунктов, и каждый житель страны теперь сможет посмотреть, какие планы на газификацию именно у его края, области или республики и даже отдельного населенного пункта — города, деревни. «Ссылка на карту доступна всем», — подчеркнул Сергей Густов.

Осенью прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с Президентом России Владимиром Путиным предложил сделать «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации в регионах. «Как продвигается идея?», — интересовались журналисты. «Ее поддержали все ветви власти», — ответил Сергей Густов. Единый оператор, отвечающий за подключение конечного потребителя, позволит решить проблему синхронизации строительства газопроводов и значительно сократить время на подключение к сетям. За счет такого шага удастся оптимизировать расходы будущих потребителей. (При этом расходы самого «Газпрома» можно было бы компенсировать господдержкой, предлагают в правительственных кругах.) «Зашли мы в поселок, по всем улицам проложили отводы для всех земельных участков. Это будет дешевле, правильнее — создать всем людям условия для возможного подключения», — резюмировал Сергей Вадимович.

Пока же существует модель газификации, предполагающая четкое разделение финансовых вложений. «Газпром» подводит магистральный газ до населенного пункта. Внутрипоселковая газораспределительная сеть строится уже за счет региональных бюджетов и средств потребителей газа. А строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей, так называемая «последняя миля», осуществляется в рамках технологического присоединения за счет средств непосредственных потребителей газа.

«От чего зависит время подключения к газовой ветке, и можно ли ускорить процесс?», — прозвучал журналистский вопрос, интересующий потенциальных потребителей голубого топлива.

«Если газопровод, к которому будет осуществляться технологическое присоединение находится в непосредственной близости от дома, в пределах 200-метровой зоны, то срок реализации до 8 месяцев. Если труба проходит по земельному участку заявителя и надо провести «нулевую врезку», то работы выполняются в течение 10 дней», — назвал сроки Сергей Густов. Он также отметил, что сейчас поставлена задача по сокращению сроков технологического присоединения объектов капитального строительства заявителей к сетям газораспределения. «Наша компания прикладывает усилия для ускорения процессов строительства сетей и подготовки документов, ведь мы очень заинтересованы в наших покупателях и в тысячах новых подключений», — подчеркнул руководитель ООО «Газпром межрегионгаз». По его словам, предложения по упрощению процедуры подключения потребителей к газоснабжению, подготовленные «Газпромом» и федеральным Минэнерго, будут рассмотрены на уровне правительства в ближайшее время.

Сергей Густов: «Газпром» намерен достичь такого уровня, при котором вопрос технической возможности газификации в стране считается решенным полностью».