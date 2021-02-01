23 февраля — День защитника Отечества

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот праздник мы вспоминаем героические страницы отечественной истории, чествуем ветеранов и выражаем благодарность солдатам и офицерам современной России — всем, кто посвящает свою жизнь Родине, защите ее интересов и безопасности. Военная служба всегда была уделом мужественных и сильных людей, готовых идти на риск ради независимости Отчизны. Поздравляю тех, кто и в мирное время несет ответственность за порученное дело, держит слово, заботится о близких и родных. От всей души желаю всем, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству».

Уважаемые жители республики!

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с праздником Воинской славы России — Днем защитника Отечества!

В этот славный день мы по традиции отмечаем исторические заслуги российского солдата перед Родиной, благодарим тех, кто посвятил свою жизнь защите Отечества, чествуем тех, кто сегодня исполняет свой воинский долг. Он объединяет самые трудные и героические времена в нашей общей истории. Российские военнослужащие надежно стоят на защите интересов России, приумножая ее славу и могущество. Их сила духа, храбрость и верность присяге — достойный пример для молодых поколений.

Преемственность поколений будет крепнуть не только памятью о славном прошлом, но и нашей общей созидательной работой во имя будущего Чувашии и всей России.

От души желаем всем крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших успехов в служении Родине! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением Анатолий Аксаков и Игорь Моляков,

депутаты Государственной Думы

Дорогие жители Чувашии!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В День защитника Отечества мы чествуем патриотов страны, тех, кто посвятил и посвящает свою жизнь военной службе. Это праздник мужества и верности долгу, чести и достоинства.

23 февраля — дата, которая напоминает нам о необходимости знать своих героев, знать российскую историю, потому что это история каждого из нас. «Партия «Единая Россия» поддерживает ветеранов, работает с кадетскими корпусами, поисковыми отрядами, военно-патриотическими клубами, выступает за сохранение исторического наследия. Свой вклад в сохранение памяти может внести каждый из нас.

В этот день мы снова низко кланяемся ветеранам, прошедшим фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, тем, кто исполнял свой интернациональный долг, и тем, кто сегодня самоотверженно несет нелегкую воинскую службу. Сердечная вам благодарность!

Желаю жителям Чувашии мира, благополучия, здоровья и успехов!

Алена Аршинова,

депутат Государственной Думы,

секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества.

В этот замечательный праздник мы еще раз вспоминаем и чествуем все поколения воинов, начиная со времен образования Древней Руси, которые с оружием в руках оберегали свою страну от внешних врагов, громили их, отстаивая честь и независимость Родины. Память о них для нас священна.

Ныне, в непростой ситуации для мира на Земле, когда немало тех, кто готов разжечь пожар войны в разных уголках планеты, в том числе и против нашей Отчизны, мы гордимся своими Вооруженными силами, всегда готовыми во всеоружии встретить любого агрессора, дать ему сокрушительный отпор, обеспечить мир не только для народов России, но и для наших союзников.

Для этого армия и флот имеют все необходимое, ибо пользуются всенародной поддержкой и любовью. Народ и армия едины, мы — истинные патриоты великой и могущественной России.

Желаю вам, дорогие земляки, праздничного настроения, бодрости духа, крепкого здоровья и счастья, новых успехов в служении Отечеству и в мирном созидательном труде.

Николай Малов,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Дорогие жители республики!

Примите искренние поздравления с 23 февраля — Днем защитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны этот праздник считается символом мужественности, патриотизма, отваги, чести и достоинства.

В понятие Отечества входит многое: отчий дом, семья, Родина, любимое дело. Защищать эти ценности, которые дороги всем без исключения, — почетная обязанность каждого мужчины.

От всей души поздравляю сильную половину человечества с этой датой — ветеранов войн, участников боевых действий в «горячих точках», всех, кто служил Отчизне и по сей день несет воинскую службу в рядах Вооруженных сил Российской армии, настоящих мужчин, чье сильное плечо и поддержка так необходимы в повседневной жизни.

Особую признательность выражаю всем мужчинам кондитерской фабрики «АККОНД», которые ежедневно вкладывают душу в развитие предприятия и являются опорой нашего общего дела.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, оптимизма, мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Валерий Иванов,

депутат Госсовета Чувашии,

генеральный директор АО «АККОНД»