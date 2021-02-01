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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЛАРИСА БАДАЕВА
начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми

«Каждое 18-е правонарушение, регистрируемое сегодня в республике, совершается несовершеннолетними. К сожалению, отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в сельской местности. Судебная лояльность по отношению к подросткам не всегда оправдана. Она ведет к безнаказанности и росту повторных правонарушений. Исправить ситуацию помогло бы, в частности, принятие регионального закона «Об общественных воспитателях», разработанного МВД по Коми. Такие законы уже приняты и хорошо работают в Чувашии, Республике Татарстан и в Омской области».

Опубликовано: 11 февраля 2021 г.


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