ЛАРИСА БАДАЕВА

начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми

«Каждое 18-е правонарушение, регистрируемое сегодня в республике, совершается несовершеннолетними. К сожалению, отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в сельской местности. Судебная лояльность по отношению к подросткам не всегда оправдана. Она ведет к безнаказанности и росту повторных правонарушений. Исправить ситуацию помогло бы, в частности, принятие регионального закона «Об общественных воспитателях», разработанного МВД по Коми. Такие законы уже приняты и хорошо работают в Чувашии, Республике Татарстан и в Омской области».