На предприятиях республики началась выездная вакцинация от коронавируса

Первопроходцем в этом деле стало АО «ЭЛАРА». Как уже сообщала «СЧ», вакцинировать сотрудников предприятия Глава Чувашии Олег Николаев предложил в понедельник во время визита на «ЭЛАРУ». А сегодня в заводской здравпункт приехала бригада медиков и прививку от коронавируса без отрыва от работы сделали 25 человек. В дальнейшем, сообщают на сайте предприятия, все сотрудники смогут привиться согласно составленному графику.