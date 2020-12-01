Семьи с пятью и более детьми освободят от уплаты транспортного налога

С 1 января 2021 года в республике начнет действовать новая мера поддержки — одного из родителей освободят от транспортного налога на автомобиль до 150 лошадиных сил.

Тема поддержки многодетных семей региона была затронута в интервью Главы Чувашии Олега Николаева информационному агентству «Интерфакс».

«Поддержка многодетных семей — это направление, которое должно развиваться. И мы рады, что число многодетных семей у нас из года в год увеличивается. Этому способствует и республиканский материнский капитал, который в этом году был увеличен со 100 до 150 тысяч рублей, и увеличенные пособия для многодетных семей, и предоставление семьям с пятью и более детьми бесплатного жилья в рамках нашей программы, а также другие льготы», – сказал руководитель региона.

Он также добавил, что в этом году в качестве еще одной меры поддержки многодетным семьям республики, которые относятся к категории малоимущих, выплатили по 5 тысяч рублей на ребенка для подготовки его к школе.

Законопроект о льготе по транспортному налогу для многодетных семей был рассмотрен на внеочередном заседании Кабинета Министров Чувашии 6 ноября. Соответствующий закон принят Госсоветом Чувашии 26 ноября.