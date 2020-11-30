На сегодня в Чувашии 45 застройщиков возводят 86 многоквартирных домов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По предварительной оценке Минстроя Чувашии, объемы ввода жилья по итогам текущего года составят 601 тысяч кв. м. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев сообщил 2 декабря на совещании Главы Чувашской Республики Олега Николаева с руководителями организаций строительного комплекса.

«В настоящее время на стадии строительства находятся 86 многоквартирных домов общей площадью 797 тысяч кв. м. Строительство данных объектов осуществляется 45 застройщиками. Из них к проблемным относятся 12 застройщиков, в объеме у которых 122 тысяч кв. м.», – сообщил он.

Руководитель Минстроя Чувашии также проинформировал, что за 11 месяцев этого года введено в эксплуатацию 474 тысяч кв. м. жилья, что составляет 93% к аналогичному периоду прошлого года. При этом темпы строительства многоквартирного жилья сократились на 9%, в то время как объемы индивидуального жилищного строительства остались на прежнем уровне.

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 2 декабря 2020 г.


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