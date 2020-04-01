Государственные символы Чувашии займут почетное место в зарубежных коллекциях

Герб, флаг, гимн – в сердце каждого

Необычные посылки отправили вчера по почте из Дома правительства – в Шотландию и США доставят флаги Чувашии. Письма с такой просьбой не так давно поступили от жителей этих стран на имя врио Главы Чувашии. Ответ адресатам Олег Николаев приурочил ко Дню государственных символов Чувашии, который отмечается в республике 29 апреля.

Но прежде руководитель региона пообщался с иностранцами по скайпу. Из-за большой разницы во времени с Америкой поговорить с американцем не представлялось возможным, зато житель Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии студент Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Николас Холл благополучно вышел на связь.

Разговор получился неофициальным и живым. Молодой человек был рад знакомству и с удовольствием рассказал о себе. Как оказалось, Николас изучает экономику, а коллекционирование флагов разных стран и изучение традиций народов мира – его хобби. Вот почему государственные символы Чувашии вызвали у него такой неподдельный интерес. Небольшую часть своей коллекции он даже показал Олегу Николаеву по видеосвязи. «Кстати, я тоже экономист», — заметил Олег Николаев. «Здорово!» — отозвался студент.

«Я восхищен, что наш флаг и наш герб так вас заинтересовали!» – не скрывал удивления Олег Николаев, сообщив, что как раз в этот день в Чувашии отмечают День государственных символов республики. И провел для иностранного студента небольшой ликбез. Олег Николаев рассказал, что в изображениях на госсимволах заложен глубинный смысл, философия, культура и традиции чувашского народа. «Древо жизни на флаге олицетворяет единство чувашского народа. Много представителей нашего народа проживают за пределами республики, но мы едины. Средняя линия символизирует, что мы объединены общими корнями. Сверху — три солнца, которые освещают дорогу, согревают, даруют счастье. Желтый и пурпурный – традиционные цвета чувашского народа. Желтый – цвет солнца, пурпур – достоинство, могущество, мужество, сила», — пояснил руководитель республики.

Символичным стал и подарок, который в благодарность за проявленный интерес в тот же день отправили Николасу Холлу. В нем – флаг республики, издание поэмы Константина Иванова «Нарспи» на чувашском, русском и английском языках, вымпел с гербом Чувашии и изображения культурных и исторических объектов республики. «Надеюсь, этот подарок займет достойное место в вашей коллекции и обогатит ее. А поэму гениального Константина Иванова, которого еще называют чувашским Пушкиным, вы прочитаете», — отметил Олег Николаев, пожелал «коллеге» сделать карьеру в сфере экономики и пригласил молодого человека в гости Чувашию. – Мы с удовольствием встретим вас. Конечно, как только закончится пандемия».

«Будьте уверены, эти вещи внесут значительный вклад в мою коллекцию! В них заложен действительно большой смысл», — поблагодарил Николас, сообщив, что с радостью приедет в республику. «Уже хочу поехать!» — отозвался он.

Посылку упаковали и отправили в тот же день. Сразу после окончания сеанса видеосвязи Олег Николаев в присутствии почтовиков заполнил все необходимые почтовые квитанции. Еще одну такую же бандероль выслали в адрес коллекционера из Америки.

«Такой интерес к нашим символам вдохновляет, радует, наполняет гордостью за нашу родину Чувашию, — отметил он. – Такой широкий интерес говорит о том, что мы должны делать еще больше, чтобы Чувашия была заметна, не стеснялись продвигать нашу красоту».

КСТАТИ День государственных символов Чувашской Республики отмечается с 2004 года. Символы чувашской государственности и ее суверенитета – Государственный герб, Государственный флаг и Гимн Чувашской Республики. Они призваны объединять всех граждан, в них полно и емко отражен чувашский национальный колорит как свидетельство связи времен.

Фото Олега Мальцева