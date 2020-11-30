В Чебоксарах прошло общественное обсуждение проекта реконструкции «Дороги к храму»

Построим палубу, добавим птицепарк

В эту же субботу и почти в то же время в Чебоксарах прошло общественное обсуждение проекта развития территории дамбы, залива и сквера Екатерины II. Собрались на него более ста человек, сообщают в пресс-службе администрации города. Среди участников дискуссии были чиновники, депутаты, архитекторы, общественники, студенты…

«В Чебоксарах накоплен опыт успешной реализации проектов, которые прошли общественные обсуждения, — напомнил замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов. — Теперь в наших планах — воплотить в жизнь новые инициативы».

Проект под названием «Дорога к храму», разработанный архитектурной лабораторией МАРШЛаб, общественным экспертам представлял Филипп Якубчук. В этом проекте, в частности, вдоль променада со стороны Чебоксарского залива спроектированы несколько диагональных переходов, позволяющих попасть с верхнего уровня на нижний, минуя лестницы. Как уже писала «СЧ», дорога со стороны Волги дополняется «палубой» с амфитеатром и мостками, спускающимися к воде. А пространство вокруг храма Успения Божией Матери должно стать «небольшим уютным городским сквером с минимальным функционалом».

После презентации участники встречи разделились на 18 команд и в течение 40 минут готовили пожелания к проекту. Сразу несколько экспертных групп внесли идею организовать биоочистку Волги при помощи ступенчатой посадки растительности — так, как это сделали в Казани, на озере Кабан (об уникальной экосистеме казанцев, кстати, наша газета рассказала 29 сентября в материале «Чтобы общее было хорошим»). Среди других предложений, высказанных в ходе дискуссий, — увеличить пирсы и выходы на Волгу, сделать легкие канатные ограждения, поставить модульные многофункциональные домики, в которых могут разместиться туристический информационный центр, художественные студии, лаборатории для экомониторинга. «Нужно создавать экологическую защиту Волги», — поддержал защитников природы наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, архимандрит Василий Паскье. Он предложил также проводить экотуры и оборудовать птицепарк, чтобы прививать любовь к природе детям.

Тема чистоты и экологии была поднята и в другом аспекте — многие народные эксперты дружно констатировали, что при обустройстве дамбы и залива надо обязательно предусмотреть общественные туалеты. А вот насчет парковочных мест мнения разделились — одна команда предложила учесть их в новом проекте, другая высказалась против — достаточно мол, большой парковки у речпорта.

«Спасибо всем, кто участвовал, предлагал конструктивные идеи, — поблагодарил участников дискуссии в своем Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. — Получилось атмосферное, живое мероприятие. В течение трех недель будет подготовлена итоговая концепция с учетом предложений, и мы вам ее представим».

Фото gcheb.cap.ru

Несмотря на небольшую разницу во времени, некоторые эксперты успели поучаствовать сразу в двух общественных обсуждениях — и в театре оперы и балета, и в ледовом дворце.