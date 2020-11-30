В Чувашии заработала круглосуточная единая горячая линия по коронавирусу

Получить ответы на интересующие вопросы жители республики могут, позвонив на бесплатный номер 122.

Как разъяснили в Мининформполитики Чувашии, с начала пандемии в регионе действовало несколько горячих линий по отдельным категориям вопросов, теперь для удобства граждан их объединили в одну. Позвонив на указанный номер, можно узнать о поддержке предпринимателей, положенных льготных лекарствах в случае, если заболел коронавирусом, выплатах медикам, работающим с ковидными пациентами, вызвать волонтеров и так далее. Звонки на номер 122 принимаются с любых телефонов и не тарифицируются.