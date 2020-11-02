Стратегия стала законом, а бюджет прошел первое чтение

На состоявшейся вчера очередной 46 сессии Госсовета Чувашии принят закон «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года». В работе сессии в режиме ВКС участвовал Глава республики Олег Николаев.

В конце октября документ был одобрен Минэкономразвития России. А также прошел широкое обсуждение на разных площадках с участием жителей республики, представителей научной общественности, предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе обсуждения поступило более 1000 обращений, пожеланий и комментариев, сказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, представляя проект закона. Учтены положения Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии, Указы Президента России о национальных целях и стратегических задачах, государственные программы и документы стратегического планирования Российской Федерации.

Документ определяет основные цели развития республики, способности экономики, совершенствование среды, обеспечивающей благоприятные условия для инвестиций и развития бизнеса. «Во главе угла Стратегии — человек, и наша главная задача — сделать так, чтобы положительные изменения в развитии Чувашии почувствовал каждый житель республики», — заявил докладчик.

Реализация Стратегии предусматривается в три этапа. На первом намечено восстановить замедлившиеся из-за пандемии темпы экономического роста с последующим их наращиванием на втором этапе за счет активизации инвестиционной деятельности. На третьем предполагается достижение ощутимых результатов в повышении качества и уровня жизни в республике, реализация крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих высокий уровень мобильности и комфорта.

Конечными результатами реализации Стратегии должен стать качественный рост ряда социальных и экономических показателей, непосредственно определяющих состояние благополучия населения, экономики, территорий республики. Среднемесячная заработная плата должна вырасти в три раза, уровень безработицы в среднем за год снизится до 0,55%, уровень бедности — до 9% в 2035 году. В три раза намечается увеличить валовой региональный продукт. Ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться в 2035 году до 80,7 лет. Министр представил перспективы развития всех сфер экономики и социально-культурной сферы, пути и способы достижения поставленных целей и задач, механизмы и приоритетные направления работы.

В своих вопросах депутаты заострили внимание, главным образом, на рисках, сопутствующих успешной реализации стратегии. Предрекается уже и третья волна коронавируса, как это учитывается в документе? По словам Дмитрия Краснова, при всей труднопредсказуемости ситуации этот «черный лебедь» все же улетит, и сосредоточиться надо будет над устранением последствий пандемии. Депутат Олег Мешков был озадачен кадровой проблемой. В Стратегии немало действительно прорывных проектов, но достанет ли для их воплощения квалифицированных рабочих?

Прозвучал также вопрос, чем является Стратегия — непоколебимым долгосрочным законом или же живым инструментом. Безусловно, способы решения поставленных в ней задач будут меняться «на марше». Перефразируя известную ленинскую цитату о марксизме, стратегия — не догма, а руководство к действию. Что касается ответственности за ее реализацию, то ее должны нести, в том числе, все министры по своим направлениям, сказал глава парламентского Комитета по экономической политике, АПК и экологии Сергей Павлов.

КСТАТИ В три раза должна вырасти средняя зарплата в Чувашии к 2035 году согласно Стратегии социально-экономического развития республики.

Депутат Алексей Мурыгин в своем выступлении оценил Стратегию как «информативно емкий документ, в основе которого глубокий анализ». Но такой анализ надо проводить и по ходу выполнения Стратегии, сказал депутат, оценивая, где на данном этапе находится республика. Депутат Николай Угаслов, в свою очередь, отметил недостаточное внимание в документе к строительной индустрии. А Сергей Семенов призвал усилить внимание к профессиональным качествам сити-менеджеров.

Такой долгосрочный документ для региона крайне необходим, сказал в своем выступлении глава Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ, председатель Высшего экономического совета Чувашии Анатолий Аксаков. «На федеральном уровне, принимая какое-то решение о выделении ресурсов, реализации проекта в регионе, спрашивают, есть ли у него стратегическая программа. Если нет, значит, там не думают о будущем, лучше с таким регионом не связываться…», — сказал он.

Что касается крупных инфраструктурных проектов, намеченных на третий этап, некоторые из них уже сегодня начинают разворачиваться. Речь идет, в частности, о строительстве нового транспортного полукольца в Чебоксарах, озвученном Главой республики во время встречи с Президентом России. Уже даны поручения, идет активная работа. Рассматривается также возможность финансирования крупных строек, в том числе жилищного строительства с помощью жилищных облигаций, сообщил Анатолий Аксаков.

Парламентарии приняли в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По докладу первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, объем доходов на 2021 год оценивается в сумме 61,5 млрд рублей, расходов — в объеме 64,4 млрд рублей. Главными направлениями расходования средств станут здравоохранение, сохранение здоровья и благополучия граждан, поддержка малого и среднего предпринимательства, отраслей, пострадавших вследствие пандемии коронавируса. Все социальные обязательства будут исполнены в полном объеме.

На сессии внесены изменения в закон «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов РФ».

Согласно им, предложено до 1 января 2024 года продлить «налоговые каникулы», сохранив нулевую налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Данная норма будет способствовать дальнейшему стимулированию развития малого предпринимательства за счет снижения барьеров для старта предпринимательской деятельности граждан.

Предусматриваются также дополнительные меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. В частности, для налогоплательщиков, включенных в перечень пострадавших отраслей, на 2021 год предлагается продлить меры поддержки в виде пониженных налоговых ставок по УСН. А для налогоплательщиков, зарегистрированных в период пандемии коронавируса в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (за исключением применяющих «налоговые каникулы»), предлагается установить на два налоговых периода (на 2020 и 2021 годы) пониженные налоговые ставки по УСН. Есть и другие меры поддержки.

Для поддержки многодетных семей, имеющих в своем составе пять и более детей в возрасте до 18 лет, предлагается одного из родителей (усыновителей), опекунов освободить от уплаты транспортного налога на легковые автомобили мощностью до 150 л.с. включительно.