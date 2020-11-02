Главврач Второй горбольницы рассказала, как работают амбулаторные ковид-центры

В республике, как и по всей стране, поликлиники работают по модели амбулаторных ковид-центров. Там выделены отдельные врачи, которые ведут динамическое наблюдение за амбулаторными пациентами с легким и средним течением заболевания, в том числе дистанционно. Волонтеры-медики ежедневно обзваниваю пациентов на дому, чтобы уточнить состояние их здоровья. При необходимости на дом выезжает медработник. В случае ухудшения состояния здоровья пациенты госпитализируются в стационар.

Мы уже писали о том, что для оперативности передвижения врачей по адресам амбулаторных пациентов по поручению Олега Николаева к медицинским учреждениям республики прикрепили 61 машину, в том числе из гаража Администрации Главы Чувашии, министерств и районных администраций.

В Чувашию уже поступили и бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом. Врачи формируют электронные рецепты и направляют их в аптеку, а волонтеры и медики доставляют лекарства на дом. Это экономит время, исключает контакты зараженных.

«Сегодня в поликлиниках разделены потоки пациентов и по расположению, и по времени. Пациенты с признаками коронавирусной инфекции обслуживаются отдельными врачами в специально отведенных зонах поликлиники. Таким образом, прием здоровых пациентов и температурящих не пересекается. Конечно, при условии, что все соблюдают правила», – отметила Лидия Веденеева. Она призывала граждан соблюдать эти временные прядки, беречь себя и окружающих, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Большая часть работы с плановыми пациентами выполняется на дому. Выписка льготных лекарственных препаратов, например, пациентам с диабетом, сердечникам. Опять-таки с помощью волонтеров доставляют эти лекарства на дом.

Пациенты, которые знают, что им необходимо наблюдаться у врача, могут выйти на связь с доктором по телефону в регистратуре или в кабинетах поликлиники, чтобы известить об изменениях в своем самочувствии и предупредить осложнение хронических заболеваний. Доктор по телефону может откорректировать схему лечения, приема лекарств.