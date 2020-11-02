Проект изменений в устав города Чебоксары обсудили на публичных слушаниях

На первом заседании седьмого созыва Чебоксарского городского Собрания депутатов, прошедшем в октябре, упоминалось о необходимости внесения изменений в Устав города. Публичные слушания по этому поводу состоялись 20 ноября в Большом зале администрации города. Помимо депутатов городского Собрания, представителей администрации города и иных организаций на слушаниях присутствовали и обычные жители Чебоксар.

С докладом выступил заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров, председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности. «Проектом решения предлагается дополнить Устав новой статьей «Инициативные проекты», регламентирующей порядок внесения в администрацию города Чебоксары инициативных проектов, порядок их рассмотрения, осуществления за реализацией инициативных проектов общественного контроля, а также способа доведения информации о рассмотрении инициативных проектов до сведения горожан», — пояснил он.

Стоит добавить, что отдельные механизмы реализации инициативных проектов применяются в столице республики с 2017 года. За это время вдвое выросла общая стоимость представленных конкурсной комиссии проектов, увеличилась средняя стоимость реализованных проектов. А активная работа совместно с горожанами позволила по итогам конкурсного отбора проектов в 2020 году довести показатель софинансирования за счет внебюджетных источников до 14%.

Также в этой связи добавится статья «Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов», и будут внесены изменения в ряд существующих статей.

Перемены коснутся и роли главы администрации города. Предлагается расширить его компетенции в сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности — он будет представлять на утверждение Чебоксарского городского Собрания депутатов стратегию социально-экономического развития, планы и программы социально-экономического развития города, отчеты об их исполнении.