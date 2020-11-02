Из Японии — на сборы

С 16 ноября на подмосковной базе «Озеро Круглое» начались тренировки сборной России по спортивной гимнастике.

На сборы попали и представители Чувашии — Владислав Поляшов, Елена Герасимова, Дарья Белоусова и Юлия Николаева. Они будут проходить усиленную подготовку. Сборы продлятся до 16 декабря.

Из-за пандемии коронавируса сборная России отказалась от участия в декабрьском чемпионате Европы в Турции. При этом у гимнастов появилась возможность отработать свои программы выступлений в соревновательном режиме в конце декабря. «Мы решили провести на «Озере Круглом» 22-23 декабря турнир, в котором примут участие все гимнасты сборной, — отметила в интервью информагентству ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. — Многие из них из-за пандемии не имели в этом году нормальной соревновательной практики. Это не может нас не тревожить накануне Олимпийских игр».

Отметим, некоторым нашим гимнастам посоревноваться в этом году все же довелось. В начале ноября в Токио прошел первый с весны международный турнир по спортивной гимнастике. В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Японии, США и Китая, поделенные на две команды. Коллектив «Солидарность», в составе которого была и представительница Чувашии Елена Герасимова, победил команду «Дружба».

Как сообщают в Федерации спортивной гимнастики России, у представителей Чувашии высокие шансы на попадание в национальную команду на Олимпийские игры в Токио. И Елена Герасимова приложит все силы для того, чтобы отобраться на Олимпиаду. Фото cap.ru