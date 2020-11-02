Летевший из Санкт-Петербурга в Чебоксары самолет приземлился во Внуково

В авиакомпании «Победа», выполнявшей рейс, пояснили, что самолет совершил аварийную посадку из-за технической причины, не влияющей на безопасность полета. Об этом сообщает информационное агентство «Невские Новости». Пассажиры лайнера добирались до места назначения резервным рейсом. Высказывается предположение, что причиной экстренной посадки стал засор топливной системы лайнера. На борту находились 140 человек — пассажиры и члены экипажа.