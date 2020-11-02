На поезд — со спокойной душой

В Чувашии усилили меры по предотвращению коронавирусной инфекции не только в общественном транспорте, но и на железнодорожных вокзалах.

…У немногочисленных пассажиров специалисты, работавшие на железнодорожном вокзале в Чебоксарах в защитных костюмах, в минувшую пятницу вызывали удивление. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике здесь усилены некоторые меры профилактики. Например, в помещениях стала еще чаще проводиться комплексная дезинфекция.

Как сообщила нам начальник железнодорожного вокзала города Чебоксары Людмила Нягина, такая основательная обработка у них проводится в ночное время, с 22 часов и до полуночи, когда на вокзале никого нет. Для дезинфекции, которую ежедневно осуществляют сотрудники вокзала, используются специальные химические составы — дэзэфект, ника-хлор… Последнее средство используют особенно часто: оно считается эффективным и безопасным для людей.

Полную дезинфекцию проходит не только железнодорожный вокзал, но и поезда. За обработку вагонов отвечает Федеральная пассажирская компания. Дезинфекторы в специальных защитных костюмах проходят каждый вагон и производят тщательную обработку всех поверхностей: пассажирских коек, столиков, поручней. Не забывают специалисты и про дезинфекцию тамбуров и туалетов. Такую обработку всегда делают за полчаса до отхода поезда…

На входе в здание железнодорожного вокзала возле рамок металлоискателя дежурят охранники, они контролируют, чтобы все прибывшие пассажиры обработали руки антисептиком и надели маски. А тех, кто пытается проскользнуть без обработки мимо, убедительно просят вернуться и продезинфицироваться.

Кроме того, на железнодорожном вокзале каждые пятнадцать минут пассажирам напоминают, что надо соблюдать меры безопасности. Сотрудникам полиции также дают установку проводить профилактические беседы с пассажирами о необходимости соблюдения масочного режима. Что касается самих сотрудников вокзала, то для них ношение масок является обязательным.

Фоторепортаж Олега Мальцева