Разговор начистоту

Будут ли заведения общепита соблюдать установленные ограничения?

«Мы за то, чтобы вы работали, это основной посыл. Но надо понимать, что тенденции к повторному закрытию заведений есть. Однако все в наших руках: оценив все негативные последствия, я предлагаю каждому проявить ответственность не только за себя лично, но и за отрасль в целом». Таков был лейтмотив выступления вице-премьера правительства Чувашии, министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова на встрече с представителями предприятий общественного питания.

…В конференц-зале центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» собралось около двух десятков человек. Среди них были и представители предприятий общественного питания, чей бизнес хоть и понес убытки, но не пострадал сильно с введением запрета на работу после 23 часов. Так, со слов менеджера одного из ресторанов Марины Абрамовой, ее заведение изначально было рассчитано на семейный отдых, и гости к таким ограничениям отнеслись спокойно и с пониманием. Но для многих других рестораторов, чьи доходы в последние месяцы и так снизились, «сокращение» режима работы стало очень неприятной новостью.

Свою речь Дмитрий Краснов начал с поздравления всех присутствующих представителей бизнеса с прошедшим днем экономиста в России, пожелав коллегам не только получать прибыль и новых клиентов, но и не иметь проблем с органами власти. Вице-премьер предложил бизнесменам объединить усилия и создать рабочую подгруппу при Высшем экономическом совете, где в формате открытого диалога можно было бы обсуждать и преодолевать административные барьеры в соответствии с законодательством.

Он также напомнил, что режим повышенной готовности в республике еще не снят, динамика заболеваемости в Чувашии не очень хорошая, поэтому введение новых ограничений для отрасли не исключено. Это будет зависеть и от того, как строго заведения общепита соблюдают уже принятые меры. Если даже единичные представители отрасли закроют глаза на проблему и не будут соблюдать действующие ограничения — может встать вопрос об общем закрытии. Министр призвал всех присутствующих отнестись к ситуации очень серьезно и думать не только о себе, но и об отрасли в целом.

Дальше встреча проходила за закрытыми дверями, без присутствия средств массовой информации. Но по ее завершении Дмитрий Краснов поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Советской Чувашии». «На мой взгляд, тот диалог, который был на этой встрече, — это первый диалог с отраслью. Он показал, что есть некое чувство недосказанности: вроде бы мы говорим об одном и том же, но при этом язык разный. Понимание есть, но намного больше вопросов в трактовании и практической реализации тех норм, которые приняты. Я увидел в глазах аудитории понимание, они готовы относиться ответственно, они понимают последствия, в случае, если будут нарушаться установленные требования. Надеюсь, что такой диалог будет иметь продолжение, и мы сможем в конструктивном ключе находить решения и отвечать на те вопросы, которые возникают в их деятельности», — сказал вице-премьер.