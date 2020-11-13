Объявлен всероссийский конкурс на проект мемориала «Строителям оборонительных рубежей»

Российское военно-историческое общество объявило открытый всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей», посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей обороны на территории Чувашской Республики.

Задача конкурса, говорится на сайте РВИО — увековечить трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей, женщин и подростков, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. В нашей стране достаточно много памятников военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений в монументальных композициях не представлен.

С 15 ноября 2020 по 10 февраля 2021 года будет проводиться прием заявок и конкурсных проектов, и уже до 15 февраля экспертная комиссия подведет итоги конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты организатора конкурсную заявку по форме, которую можно скачать на сайте Российского исторического общества.