Чтобы было, как в аптеке!

В стационарах проблем с лекарствами нет, а в аптечной сети есть не все необходимые препараты.

«Нижегородцы жалуются на нехватку лекарств от коронавируса», «В тульских аптеках продолжается дефицит лекарств от гриппа и ОРВИ», «В Волгоградской области обещают наладить ситуацию с лекарствами» — такими заголовками сейчас пестрят СМИ по всей стране. Вот и в Чувашии, к сожалению, сегодня тоже не в каждой аптеке можно найти нужный препарат, о чем свидетельствуют жалобы граждан в соцсетях. Дело не только в коронавирусе — повышенный спрос на медикаменты и их дефицит в аптечной сети вызван также сезонным всплеском обычных простудных заболеваний. Что надо сделать, чтобы больные всегда могли приобрести необходимые им лекарства — об этом вчера шла речь на совещании с руководителями представленных в регионе аптечных сетей под руководством вице-премьера — министра образования и молодежной политики правительства Чувашии Аллы Салаевой.

Как сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов, с обеспечением больных в стационарах проблем нет — для них есть все необходимые лекарства. А вот в розничной сети не всегда можно найти некоторые антибиотики, противовирусные препараты — соответствующие обращения поступают на телефон горячей линии Минздрава в полтора раза чаще, чем в сентябре этого года. В то же время отмечены факты, когда в аптеки нашей республики за лекарствами приезжают люди из соседних регионов…

Что касается ситуации с ценами на лекарства, то она под контролем — с сентября по октябрь уровень цен в амбулаторном сегменте в Чувашии вырос на 0,3%, с начала года — на 3,8%. Анализ показывает, что обусловлен он ростом отпускных цен производителей, розничные надбавки в аптечных сетях Чувашии — одни из самых низких в России.

Министр напомнил также, что правительством России принято решение о выделении регионам межбюджетных трансфертов для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.

В сезон ОРВИ и ковида противовирусные и антибиотики сметают с прилавков быстрее всего… Фото Олега Мальцева

Для Чувашии эта сумма составила 45,8 млн рублей. Минздрав республики уже сегодня должен закончить работу над регламентом, согласно которому будут распределяться эти препараты — всего их 16 наименований. Параллельно идет работа с поставщиками, и первое поступление этих лекарств в республику ожидается уже 17-20 ноября.

А пока ситуация с некоторыми препаратами стоит особенно остро. О чем лишний раз свидетельствуют результаты проверки — как раз вчера сотрудники Минздрава республики объехали одиннадцать разных аптек, и азитромицин, например, был в наличии лишь в двух из них, а арбидол — в одной…

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Чувашской Республике Татьяна Аносова в свою очередь сообщила, что, по данным этого ведомства, полного отсутствия препаратов в сети не наблюдается, но в последние десять дней снизились их остатки. Усугубляет ситуацию ажиотажный спрос — люди часто покупают медикаменты про запас, «на всякий случай». В том числе и те, которые должны отпускаться по рецептам. А это уже серьезное нарушение со стороны аптек, за которое предусмотрено административное наказание. Есть сложности и просто с отслеживанием ситуации — не все аптечные сети регулярно сообщают о наличии тех или иных препаратов…

Руководители аптечных сетей — и местных, и федеральных — поделились своими соображениями и видением ситуации. Например, аптеки одной из федеральных сетей, оказывается, закупают лекарства в основном у местных дистрибьюторов, централизованных поставок — мизер. Соответственно если у местных поставщиков каких-то препаратов нет, то и в аптеках их дефицит. Бывает, что врачи выписывают препарат в гораздо большем, чем необходимо для лечения пациента, количестве. А что касается наличия каких-то препаратов в конкретной аптеке, то не редкость, что утром они есть, а к вечеру их разобрали, и от покупателей поступают жалобы…

Владимир Степанов сообщил, что в Минздраве России готовится к подписанию документ, строго регламентирующий продажу рецептурных препаратов. Что должно сократить количество «закупок впрок». Это тем более важно, что прием тех же антибиотиков при вирусных заболеваниях чаще всего бесполезен, он ведет к появлению стойких к такой терапии штаммов бактерий. Целесообразность лечения антибиотиками в каждом конкретном случае может определить только врач. А вот «контрольные закупки» в аптеках будут продолжаться, чтобы иметь полную картину наличия на полках необходимых препаратов. Отсутствие минимального ассортимента жизненно важных препаратов может стать причиной отзыва лицензии…

Алла Салаева считает, что многое зависит и от руководителя аптечной сети, его личной заинтересованности, готовности проявить инициативу. Даже те вопросы, которые кажутся нерешаемыми, часто все же можно решить, если проявить настойчивость. А власти республики готовы оказать в этом любую возможную поддержку, в том числе административную.

При всем богатстве выбора того самого лекарства, которое доктор прописал, на прилавке может не оказаться. Фото Олега Мальцева