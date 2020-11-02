Отправились на тренировки в Австрию

Представители Чувашии Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев продолжают подготовку в составе сборной России по фристайлу.

Ранее «СЧ» уже рассказывала о тренировочных сборах наших спортсменов в местечке Саас-Фее (Швейцария). Теперь же пунктом подготовки выбран австрийский горнолыжный курорт Штубаи. В социальной сети Instagram ребята показали, как они провели последние часы перед полетом и что делали уже на борту самолета. Сборы продлятся до 28 ноября.

Напомним, что подготовкой спортсменов занимается наставник из Чувашии Никита Васильев, старший тренер сборных России по слоуп-стайлу и биг-эйру.

«Мы вполне довольны итогами тренировочных сборов в Саас-Фее. Как минимум у нас получилось привыкнуть к снегу, почувствовать его, отпрыгать прошлогоднюю соревновательную программу, — отметил Никита Васильев в интервью пресс-службе Федерации фристайла России. — В Австрии у нас запланирован один тренировочный цикл, неделя. Основные цели и задачи — это подготовить соревновательные программы к этапу Кубка мира».

20-21 ноября Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев в составе сборной России должны выступить на первом этапе Кубка мира по слоуп-стайлу, который пройдет в Штубаи.