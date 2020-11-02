Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ПЕТР ФРАДКОВ, председатель ПАО «Промсвязьбанк»:

«Наши совместные с республикой проекты масштабные и разнообразные — от кредитования предприятий и предоставления льготной ипотеки до строительства бесплатных и доступных всем спортивных объектов.

В Чувашской Республике сильно развито промышленное производство — приборо– и машиностроение, химическая промышленность, металлургия, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, работают предприятия военно-промышленного комплекса. Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей».

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.


Читайте также:

"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев
Сельская ипотека в Чувашии заработала
ВТБ в Чувашии нарастил портфель привлеченных средств на 22%
Олег Николаев принял в Москве участие в деловом завтраке и встретился с руководством "Россельхозбанк...
Обращение Президента России Владимира Путина
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву
Клиентам банков рекомендуют перейти на дистанционное обслуживание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.