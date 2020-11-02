ПЕТР ФРАДКОВ, председатель ПАО «Промсвязьбанк»:

«Наши совместные с республикой проекты масштабные и разнообразные — от кредитования предприятий и предоставления льготной ипотеки до строительства бесплатных и доступных всем спортивных объектов.

В Чувашской Республике сильно развито промышленное производство — приборо– и машиностроение, химическая промышленность, металлургия, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, работают предприятия военно-промышленного комплекса. Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей».