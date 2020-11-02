Водитель, почему без маски?

Соблюдают ли масочный режим таксисты и их пассажиры.

…На вызов к Дому печати подъехал ничем не примечательный «Киа Рио» без всяких признаков работы в такси. Водитель — без маски. Впрочем, как он сам пояснил, и маска, и дезинфицирующие средства у него с собой, и в случае чего он всегда готов их продемонстрировать сотрудникам ГИБДД и пассажирам. «Знаю, что проверяют масочный режим среди граждан в общественном транспорте. А про проверки в такси впервые слышу, у нас такого нет, это только в Москве», — пожал он плечами.

Так для корреспондента «СЧ» начался в минувший четверг рейд по соблюдению масочного режима в такси, который проводили ГИБДД и Минтранс Чувашии вместе с журналистами республиканских СМИ. Впрочем, таких неосведомленных таксистов становится все меньше. «В основном они стараются носить маски. Наверное, это заслуга и средств массовой информации, ежедневно освещающих эпидемиологическую ситуацию в республике, и граждан, относящихся к здоровью окружающих более ответственно», — считает начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Чебоксары подполковник полиции Андрей Ершов.

На Восточном посту ГИБДД между Чебоксарами и Новочебоксарском сотрудники ГИБДД и Минтранса Чувашии останавливали таксистов, проверяли документы, наличие масок и антисептиков для обработки салона. Не все остановленные сотрудниками полиции были нарушителями. Так одного из таксистов после проверки документов и наличия маски отпустили сразу. Впрочем, уехать быстро не получилось — его тут же окружили журналисты с просьбой дать комментарий на этот счет. «Масочный режим в основном все пассажиры соблюдают, кто ездит со мной в одной машине. Глядя на меня, они и сами надевают маску», — рассказал таксист Бахтияр Хасанов.

Не все таксисты, остановленные на посту, оказались разговорчивыми. Многие отказывались от комментариев и закрывали окна своих автомобилей сразу же после проверки документов сотрудниками полиции. Кто-то признавался сотрудникам ГИБДД, что в такси не работает — просто взял машину в аренду. Кто-то судорожно надевал маску уже на подъезде к посту. Все выявленные нарушения фиксировались: одного водителя привлекли за незаконную установку ГБО, другой таксист не имел при себе путевого листа. Были и такие, кто забыл пристегнуться за рулем или выехал в рейс при наличии неисправностей.

Всего было проверено 33 легковых автомобиля такси, в 13 случаях выявлены административные правонарушения. Попался только один нарушитель масочного режима — на него составили акт в связи с отсутствием маски при перевозке пассажира. Таксист Анатолий Петьков был скорее обескуражен, чем расстроен, и с наказанием согласился. О требованиях носить маску он слышал, но с весны рейды с проверками не проводились. Впрочем, профилактические мероприятия он считает полезными для всех и обещает непременно закупить маски и антисептик…

Во второй части рейда сотрудники Минтранса Чувашии проверили, как проводится дезинфекция автомобилей в одном из таксопарков Чебоксар. По словам директора таксопарка Василия Антонова, обработка салона таксомоторов проводится раз в сутки, ее здесь проходят около 30 автомобилей. Вариантов обработки два — в бюджетном варианте антисептиком протираются ручки дверей, руль, пассажирские сиденья, во втором случае дезинфекция салона осуществляется с помощью сухого тумана. Он заполняет все пространство автомобиля, проникает и в «печку» с кондиционером.

Кстати, в водителе машины, на примере которой нам показывали варианты обработки салона, мы узнали недавнего победителя регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России 2020» Артура Михайлова. Как раз в этот день он должен был продемонстрировать свое умение в Сочи, на всероссийском этапе конкурса. Но в связи санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране этап был перенесен на весну.

«Сухим туманом свой автомобиль обрабатываю время от времени — несмотря на специфический запах, это наиболее эффективное и надежное средство. После завершения дезинфекции сразу же выезжаю в рейс», — рассказал Артур.

Фото Олега Мальцева. Сотрудники ГИБДД проверяли у таксистов документы, а Минтранс Чувашии — наличие маски и антисептика в салоне.

Фото Олега Мальцева. Раз в сутки легковые такси обрабатывают дезинфицирующими средствами или сухим туманом.