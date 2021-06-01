Ольга ЛАПТЕВА: С удовольствием снимаю фильмы о Чувашии

В рамках XIV Чебоксарского международного кинофестиваля в кинотеатре «Волжский» состоялась творческая встреча с режиссером документального фильма «Святыни Чувашского края: национальный костюм» Ольгой Лаптевой.

Ольга Лаптева живет и работает в Москве. Она автор нескольких документальных фильмов, более 10 книг из серии «Вкусно» о еде и напитках, у нее свой канал на Ютубе и множество других интересных проектов и замыслов. В Чебоксарском кинофестивале Ольга Лаптева участвует далеко не в первый раз.

— Когда шесть лет назад я впервые приехала в Чувашию, то была очарована и красотой здешних мест, и людьми, которые живут в республике, их радушием, простотой, гостеприимством, — вспоминает она. — И хоть я не уроженка Чувашии, мне очень нравится бывать в республике, у меня здесь много друзей, и я с удовольствием снимаю фильмы, посвященные Чувашии. Среди них — документальные фильмы «Родина Чапая» и «Сердце Чувашии».

Рассказала режиссер и о своем очередном, посвященном нашей республике фильме.

— Он повествует о чувашском национальном костюме как об уникальном культурном явлении, раскрывает смысл и значение разнообразных элементов костюма, рассказывающих не только о социальном статусе, достатке и семейном положении их владельца, но и о том, как устроен мир чувашского народа, — говорит она. — Съемки фильма проходили в Чувашии и в Санкт-Петербурге, в нем использованы фрагменты из книги «Чувашский костюм: от древности до современности», народная чувашская музыка и частушки. Большую помощь в работе над документальной лентой оказали директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, модельер, художник по костюмам Игорь Дадиани, директор этнокомплекса «Ясна» Марина Федорова, коллектив фабрики «Паха т?р?». И хочется поблагодарить за поддержку сотрудников Минкультуры Чувашии и «Чувашкино».

Кстати

Документальный фильм «Святыни Чувашского края: национальный костюм» жители республики впервые увидели в конце прошлого года — премьера его состоялась в Национальной библиотеке. Вместе со зрителями на большом экране впервые посмотрела фильм и сама Ольга Лаптева.

Владимир Жирнов