Дмитрий Степанов выиграл «золото» Кубка России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Воспитанник чувашской школы пауэрлифтинга, мастер спорта России Дмитрий Степанов выиграл «золото» Кубка России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии. Состязания в дисциплине «жим лежа» проходили на прошлой неделе в Брянске.

Наш земляк показал лучший результат в весовой категории 72 кг. Подопечный Заслуженного тренера Чувашской Республики Сергея Морозова завоевал золотую награду, подняв штангу весом 174 кг. Это личный рекорд спортсмена и новый рекорд Чувашии.

Победа пауэрлифтера из Чувашии пополнила копилку достижений героев современности под хештегами #ВместеГордимся и #ПерлеМухатнатпар.

Напомним, первую публикацию с успехами земляков-современников сделал в своем инстаграме Глава Чувашии Олег Николаев. Он призвал вместе гордиться их победами и делиться историями героев наших дней.

Фото: sport.cap.ru