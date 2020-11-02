Дмитрий Степанов выиграл «золото» Кубка России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанник чувашской школы пауэрлифтинга, мастер спорта России Дмитрий Степанов выиграл «золото» Кубка России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии. Состязания в дисциплине «жим лежа» проходили на прошлой неделе в Брянске.

Наш земляк показал лучший результат в весовой категории 72 кг. Подопечный Заслуженного тренера Чувашской Республики Сергея Морозова завоевал золотую награду, подняв штангу весом 174 кг. Это личный рекорд спортсмена и новый рекорд Чувашии.

Победа пауэрлифтера из Чувашии пополнила копилку достижений героев современности под хештегами #ВместеГордимся и #ПерлеМухатнатпар.

Напомним, первую публикацию с успехами земляков-современников сделал в своем инстаграме Глава Чувашии Олег Николаев. Он призвал вместе гордиться их победами и делиться историями героев наших дней.

 

Фото: sport.cap.ru

Опубликовано: 3 ноября 2020 г.


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