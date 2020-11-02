В Чебоксарах началось благоустройство территории рядом с ДК «Салют»

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Там появятся три новые площадки: для детей ясельного возраста, для ребят постарше, спортивная и «пешеходный» фонтан, струи которого вырываются прямо из-под земли. Рядом с ДК уже появилась строительная техника. Прошлой осенью чебоксарцы через портал «Открытый город» сами выбирали, какие места будут благоустроены в ближайшее время в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Тогда поддержку получили Московская набережная, Дворец культуры «Салют», лесной массив «Дубовая роща», парк на площади Победы и сквер М. Горького. На последних двух объектах большая часть работ уже завершена, подрядные организации устраняют недочеты.
«Жители микрорайона давно просили благоустроить данную территорию. И вот, наконец, работы начались, — говорит и.о. главы администрации Московского района г. Чебоксары Юрий Константинов. — В ближайших планах у подрядной организации — установка забора, перенос инженерных сетей и детского оборудования. Объект планируют сдать к концу августа следующего года, ко Дню города Чебоксары».

Опубликовано: 2 ноября 2020 г.


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