Программа социально-экономического развития Канашского района на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации Канашского района от 25.08.2020 (№ 392)

О РАЙОНЕ

* Общая площадь Канашского района составляет 98121 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 62240 га. В масштабе республики занимает территорию 5,3%. Район расположен в центральной части Чувашской Республики. Через территорию проходит автотрасса Цивильск — Ульяновск — Сызрань, имеющая важнейшее значение для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. От г. Канаша во все стороны расходятся автомобильные дороги местного значения.

* Канашский район находится в самом центре республики и благодаря этому удобно расположен по отношению к основным транспортным магистралям республики (по его территории проходят железная дорога дороги «Нижний Новгород — Канаш — Казань»; «Канаш — Красный Узел»; «Канаш — Чебоксары» и автомобильные трассы федерального значения Казань — Москва М-7, Цивильск — Ульяновск А 151).

* На территории Канашского района расположен административный центр город Канаш. 108 сельских населенных пунктов объединены в 24 сельских поселения. На 1 января 2019 года в районе проживает 34528 жителей.

* За 2019 год в консолидированный бюджет Канашского района поступило доходов в сумме 903,8 млн рублей (99,7% к плановым назначениям), в том числе налоговые и неналоговые доходы — 137,8 млн рублей (100,9% к плановым назначениям, 15,2% от общего объема доходов). Консолидированный бюджет Канашского района за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 3,7 млн рублей при плановом дефиците — 64,1 млн рублей. Собственные доходы на душу населения за 2019 год составили 3913,10 рубля.

* В районе работает 29 школ, в которых обучаются 3098 учащихся. Система дошкольного образования представлена 19 дошкольными образовательными организациями и 17 дошкольными группами в 13 общеобразовательных организациях. По состоянию на 1 января 2020 года в них воспитываются 1518 дошколят, что составляет 56,0% детей в возрасте от 1 до 6,5 года.

* Для обеспечения культурного досуга населения района в настоящее время действуют 64 клубных учреждения и 29 библиотек, где работают 148 специалистов.

Климат района — умеренно-континентальный, почвы — дерново-подзолистые. Из полезных ископаемых район располагает запасами глины, строительного песка, есть незначительные запасы торфа. Лесные массивы района рассматриваются как рекреационный ресурс. Площадь лесных массивов составляет 20,8 тыс. га. Типичные представители животного мира — лось, волк, кабан, заяц, лисица, бобер. Фауна водоемов характеризуется обилием разных рыб (карповых — леща, сазана, язя, плотвы).

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является обеспечение качества жизни населения, это:

— комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаше Чувашской Республики;

— повышение качества жилищно-коммунальных услуг со снижением к 2026 году аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышением уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг;

— повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

— повышение конкурентоспособности Канашского района с целью привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных специалистов;

— обеспечение стабильного развития социально значимых предприятий, повышение эффективности производства, в том числе техническое перевооружение (модернизация) и увеличение производительности труда;

— обеспечение гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Канаше;

— повышение уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей природной среды;

— обеспечение доступности качественного образования,

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Канашского района, оптимизация долговой нагрузки на бюджет города Канаша;

— повышение эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами;

— приведение в нормативное состояние автомобильных дорог;

— модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

— уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;

— улучшение экологической ситуации за счет утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов;

— ликвидация объектов накопленного экологического ущерба;

— повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

— совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

— обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания новых высокотехнологичных производств;

— создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией;

— развитие транспортной инфраструктуры;

— формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в экономику Канашского района;

— повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности муниципального управления;

— рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Канашском районе;

— развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики;

— повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

— развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем;

— предоставление качественных коммунальных услуг.

Обобщенная характеристика основных мероприятий (проектов) программы.

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие дорожной сети в Канашском районе берет свое начало в 1956 году. Строительство автомобильных дорог было направлено на улучшение деятельности предприятий Канашского района с целью более комфортной транспортировки произведенной продукции. Выполнение дорожной программы продлилось до 1996 года. Протяженность автомобильных дорог в Канашском районе составляет 204,2867 км (без учета автомобильных дорог в сельских поселениях), из которых 70% не соответствует нормативным требованиям.

В 2019 году дорожный фонд составлял в размере 87220,4 тыс. рублей, из них республиканский бюджет — 71622,90 тыс. рублей, местный бюджет — 15597,5 тыс. рублей.

В 2020 году дорожный фонд составляет 57998,53 тыс. рублей, из них республиканский бюджет — 50296,9 тыс. рублей, местный — 6750,0 тыс. рублей.

Из них на содержание дорог предусмотрено 23346,1 тыс. рублей (республиканский бюджет 19310,9 тыс. рублей, местный бюджет 4035,2 тыс. рублей). Данных средств на содержание в текущем году будет недостаточно, так как поступают многочисленные жалобы граждан на неудовлетворительное состояние дорог после зимы.

Более того, за период с 01.01.2020 г. по 29.05.2020 г.:

— сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Канашскому району в отношении автомобильных дорог вне границ населенных пунктов было выдано 21 предписание, 19 из которых исполнены согласно установленным срокам;

— в адрес администрации Канашского района поступило 13 обращений по урегулированию вопросов в отношении автомобильных дорог, находящихся на территории Канашского района;

— в адрес ОГИБДД ОМВД России по Канашскому району было направлено 19 жалоб от жителей Канашского района.

Для того чтобы провести ямочный ремонт дорог, необходимо не менее 50,0 млн рублей.

Более того, ежегодный ямочный ремонт не приводит к эффективной эксплуатации автомобильных дорог.

В текущем году на ремонт дорог вне границ населенных пунктов предусмотрено всего 15596,9 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета — 13582,1 тыс. рублей, из местного — 2014,8 тыс. рублей (АППГ — 26552,21 тыс. рублей). Было отремонтировано 9,6 км.

На содержание и ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов предусмотрено 17528,834 тыс. рублей (АППГ — 28544,48 тыс. рублей). Данные средства достаточны только на 6,290 км.

Для завершения объекта строительства автомобильной дороги по улицам Победы, Ворошилова, Калинина, Кооперативная в селе Шибылги Канашского района Чувашской Республики и введения его в эксплуатацию требуются денежные средства в размере 759860 рублей.

В 2020 году на ремонт 4,04 км выделено 14296900 рублей, что не покрывает необходимые показатели для приведения дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям.

На ремонт запланированных участков также недостаточно финансовых средств.

ОБРАЗОВАНИЕ

1. В 2020 году заключено соглашение между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрацией Канашского района «О предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт по замене оконных блоков в 22 общеобразовательных учреждениях Канашского района. Все общеобразовательные учреждения имеют положительное заключение государственной экспертизы на достоверность сметной стоимости.

Приказом Минобразования Чувашии от 02.07.2019 г. № 1234 утвержден перечень общеобразовательных организаций, имеющих физический износ 50% и более, в которых планируется проведение капитального ремонта. План проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций, имеющих физический износ 50% и более на 2019-2025 гг. утвержден Минобразования Чувашии.

По плану капитального ремонта в 2020 году проводятся ремонтные работы в двух школах Канашского района: МБОУ «Шоркасинская СОШ» (17669,7 тыс. рублей — из республиканского бюджета, 930,0 тыс. рублей — из местного бюджета) и МБОУ «Тобурдановская СОШ им. А.И. Миттова» (20002,6 тыс. рублей — из республиканского бюджета, 1052, 8 тыс. рублей — из местного бюджета).

Для проведения дополнительных работ, не учтенных муниципальным контрактом по капитальному ремонту МБОУ «Тобурдановская СОШ им. А.И. Миттова», требуются денежные средства в размере 4000 тыс. рублей.

Для проведения дополнительных работ, не учтенных муниципальным контрактом по капитальному ремонту МБОУ «Шоркасинская СОШ», требуются денежные средства в размере 3800 тыс. рублей.

На 2021 год запланирован капитальный ремонт еще двух школ: МБОУ «Байгильдинская СОШ» и МБОУ «Шибылгинская СОШ». Проектно-сметная документация разработана и направлена для прохождения государственной экспертизы на достоверность сметной стоимости (необходимая сумма 1200 тыс. рублей).

В 2023 году запланирован капитальный ремонт МБОУ «Ямашевская СОШ» (необходимая сумма для изготовления проектно-сметной документации (ПСД) — 600 тыс. рублей).

В 2025 году — ремонт МБОУ «Атнашевская ООШ» (необходимая сумма для изготовления ПСД 600 тыс. рублей).

2. Приказом Минобразования Чувашии от 17.01.2020 г. № 79 утвержден перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется создание условий для занятий физической культурой и спортом в 2020-2022 годах. Так, в 2021 году запланирован капитальный ремонт четырех спортивных залов: МБОУ «Хучельская ООШ», МБОУ «Ачакасинская ООШ им. Героя Советского Союза А.П. Петрова», МБОУ «Шакуловская ООШ», МБОУ «Новочелкасинская ООШ». На изготовление проектно-сметной документации необходимо 100,00 тыс. рублей.

3. В целях пожарной безопасности, по замечаниям пожарного надзора, необходимо выполнить электромонтажные работы в 22 общеобразовательных учреждениях и 17 дошкольных образовательных учреждениях, а именно: замена ветхих алюминиевых проводов на медные, замена старых светильников с люминесцентными лампами на светодиодные, замена старых, вышедших из строя выключателей и розеток, в размере 30000,00 тыс. рублей.

4. В рамках национального проекта «Образование» Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 года № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» пищеблоки дошкольных образовательных учреждений оснащены новым современным оборудованием. Существующая система электроснабжения не выдерживает дополнительной нагрузки при подключении оборудования.

Необходимо подготовить проектно-сметную документацию и включить в программу по капитальному ремонту зданий. Предполагаемые источники финансирования — средства республиканского и местного бюджетов.

5. Существующая система отопления в зданиях 22 общеобразовательных учреждений и 17 дошкольных образовательных учреждений Канашского района нуждается в капитальном ремонте, а именно: замене старых трубопроводов отопления и радиаторов на новые, для поддержания требуемого температурного режима в помещениях, согласно нормативам СанПиН. Необходимый объем финансирования — 70000,00 тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования — средства республиканского и местного бюджетов.

6. По представлениям Канашской межрайонной прокуратуры на 01.02.2020 года, в целях антитеррористической защищенности объектов необходима установка систем видеонаблюдений в 5 дошкольных образовательных учреждениях: МБДОУ «Малобикшихский д/с «Солнышко», МБДОУ «Чагасьский д/с «Ромашка», МБДОУ «Шихазанский д/с № 3 «Лучик» и 4 общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Верхнеяндобинская НШ — ДС».

Объем финансирования — 243,8 тыс. рублей. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию и включить в программу по антитеррористической защищенности зданий образовательных учреждений. Предполагаемые источники финансирования — средства республиканского и местного бюджетов.

7. В целях антитеррористической защищенности объектов и по представлениям Канашской межрайонной прокуратуры необходимо устройство ограждения вокруг территории образовательных учреждений: 5 дошкольных (МБДОУ «Сеспельский д/с «Подснежник», МБДОУ «Малобикшихский д/с «Солнышко», МБДОУ «Оженарский д/с «Радуга», МБДОУ «Ямашевский д/с «Буратино», МБДОУ «Кошноруйский д/с «Ромашка») и 4 общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Байгильдинская СОШ», МБОУ «Шибылгинская СОШ», МБОУ «Чагасьская СОШ», МБОУ «Новочелкасинская ООШ»).

Объем финансирования — 10000,00 тыс. рублей. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию и включить в программу по капитальному ремонту зданий. Предполагаемые источники финансирования — средства республиканского и местного бюджетов Чувашской Республики.

8. Необходим капитальный ремонт кровли в 14 образовательных учреждениях: 5 дошкольных (МБДОУ «Кошноруйский д/с «Ромашка», МБДОУ «Оженарский д/с «Радуга», МБДОУ «Сеспельский д/с «Подснежник», МБДОУ «Среднекибечский д/с «Гномик», МБДОУ «Чагасьский д/с «Ромашка») и 9 общеобразовательных (МБОУ «Напольнокотякская СОШ», МБОУ «Ухманская СОШ», МБОУ «Чагасьская СОШ», МБОУ «Малокибечская ООШ им. А.Я. Яковлева», МБОУ «Шакуловская ООШ», МБОУ «Верхнеяндобинская НШ-ДС», МБОУ «Новоачакасинская НШ-ДС», МБОУ «Ачакасинская ООШ» им. Героя Советского Союза А.П. Петрова», МБОУ «Малобикшихская СОШ»).

Объем финансирования — 15000,00 тыс. рублей. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию и включить в программу по капитальному ремонту зданий. Предполагаемые источники финансирования — средства республиканского и местного бюджетов Чувашской Республики.

9. Замена пожарной сигнализации общеобразовательных учреждений.

Объем финансирования — 7000,00 тыс. рублей. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию и включить в программу по капитальному ремонту зданий. Предполагаемые источники финансирования — средства республиканского и местного бюджетов.

10. МБОУ «Малокибечская ООШ» — по капитальному ремонту спортивного зала необходимы дополнительные денежные средства на устройство системы вентиляции, замену светильников в размере 170,0 тыс. рублей. ПСД имеется.

МБОУ «Большебикшихская СОШ» — по капитальному ремонту спортзала необходимы дополнительные денежные средства на замену оконных блоков и светильников в размере 300 тыс. рублей. ПСД имеется.

11. Капитальный ремонт 2 помещений под устройство столовой МБОУ «Сеспельская СОШ». Согласно подготовленной смете необходимо финансирование — 1929,80 тыс. рублей. Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании 1967 года постройки, не соответствующем нормам СанПин. Для устранения проблемы необходимо провести работы по капитальному ремонту здания школы, свободные помещения для устройства пищеблока имеются.

СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в 650 м на северо-запад от д. 48 по ул. Новая д. Старое Ахпердино Шакуловского сельского поселения. Необходимая сумма для разработки ПСД — 1 млн рублей.

2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотины) на р. Урюм с. Тобурданово Тобурдановского сельского поселения (небходимы средства в сумме 1,2 млн рублей).

3. Капитальный ремонт плотины в д. Асхва, ул. Ю. Моряков Асхвинского сельского поселения (необходимы средства в сумме 1 млн рублей).

4. Строительство гидротехнического сооружения на реке Бюрженерка в д. Новые Бюрженеры (необходимы средства в размере 30 млн рублей).

ЖКХ

1. В период с 2017 года по 2018 год АО «Племенной птицеводческий завод «Канашский» требовал через суд освободить жильцов, проживающих в нежилом здании (общежитии) по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Кармамеи, ул. Энергия, д. 8 и снять их с регистрационного учета. Одним из оснований являлось то, что нежилые помещения непригодны для проживания, часть нежилого здания используется под производство и является производственным зданием. В здании проживают 21 человек.

В целях защиты прав граждан администрация Асхвинского сельского поселения Канашского района 24 августа 2018 года обратилась с исковыми требованиями о признании здания–общежития (литера Б) с кадастровым номером 21:04:000000:1507, с общей площадью 472,5 м2, жилым и о признании права собственности на указанное здание–общежитие за муниципальным образованием Асхвинского сельского поселения Канашского района.

В настоящее время общежитие поставить на кадастровый учет как многоквартирный дом или перевести из нежилого в жилое здание невозможно в силу законодательства. Администрация Канашского района ходатайствовала о включении в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» одноэтажное нежилое здание-общежитие, находящееся по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Кармамеи, ул. Энергия, д. 8, однако Минстрой выносит отказ. Рекомендация: при уточнении республиканского бюджета рассмотреть вопрос о возможности выделения денежных средств в сумме 14519925 (четырнадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей для переселения жильцов в благоустроенные жилые помещения.

2. Проектирование и проведение капитального ремонта сетей водоснабжения 3,5 км и сетей водоотведения 4,81 км в селе Шихазаны Канашского района. Необходимая сумма 11,8 млн рублей.

Водопроводные сети системы водоснабжения в селе Шихазаны протяженностью 3,5 км введены в эксплуатацию в 1980 году. Сейчас они находятся на балансе администрации Шихазанского сельского поселения и имеют 100% износ.

Канализационные сети системы водоотведения в селе Шихазаны протяженностью 4,81 км также введены в эксплуатацию в 1980 году и тоже имеют 100% износ.

Ненадлежащее состояние сетей приводит к систематическим прорывам. Частые устранения прорывов на трубопроводе, связанные с его изношенностью, впоследствии приводят к причинению вреда здоровью граждан, а также к чрезвычайным ситуациям в сельском поселении. Работы по устранению прорывов центрального водопровода проводились неоднократно. Но при этом эксплуатировать системы водоснабжения и водоотведения безопасно и бесперебойно стало невозможным. Более того, в системе централизованного водоснабжения при транспортировке происходит значительная потеря воды. Сократить потери воды можно путем замены водопроводных сетей.

Кроме того, централизованным водоснабжением не охвачена большая часть частной застройки. Необходимо проложить магистральные трубопроводы от водонапорной башни по улице Епифанова села Шихазаны.

Для повышения качества и надежности водоснабжения на территории Шихазанского сельского поселения, а также недопущения аварийных ситуаций и нарушения прав граждан на получение качественных услуг требуется проведение реконструкции сетей систем и сооружений водоснабжения и водоотведения.

При этом финансовые возможности на проектирование и проведение капитального ремонта у Канашского района и Шихазанского сельского поселения отсутствуют.

На проектирование и проведение капитального ремонта сетей водоснабжения 3,5 км и сетей водоотведения 4,81 км в селе Шихазаны Канашского района» необходимая сумма — 11,8 млн рублей.

3. Газификация населенного пункта Выселок Кибечи в Чагасьском сельском поселении Канашского района в 2021 году (на разработку ПСД необходимо 550 тыс. рублей).

КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Строительство сельского Дома культуры на 100 мест по адресу: д. Хучель, ул. Школьная, д. 2. По соглашению выделено 14,5 млн рублей — на строительство здания. Не хватает на благоустройство, перенос электролинии, водопровод, газопровод, мебель и оборудование всего 16 млн рублей. Проектно-сметная документация имеется.

2. Благоустройство территории культурно-досугового центра с инженерными сетями на 300 посадочных мест в с. Шихазаны Канашского района. После завершения строительства культурно–досугового центра по погодным условиям не была завершена укладка брусчатки 1400 м2, на 5,5 млн рублей. Проектно-сметная документация имеется.

3. Капитальный ремонт сельского Дома культуры и пристроя, расположенного по адресу: с. Ухманы, ул. Калинина, д. 8а. Через Минсельхоз участвуем в конкурсе). ПСД имеется (в ценах 2 кв. 2019 года) — 10,9 млн рублей.

4. Строительство сельского Дома культуры на 60 мест по адресу: с. Шоркасы, ул. Октябрьская, д. 15. Проектно-сметная документация на стадии завершения, общая сумма 13 млн рублей.

5. Строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, д.33. (необходимая сумма 30 млн рублей). Проектно-сметная документация имеется.

6. Газификация Янгличского сельского Дома культуры. Проектно-сметная документация имеется на 1,7 млн рублей.

7. Строительство сельского Дома культуры на 60 мест в д. Семеновка. 2022 год (необходимая сумма 13 млн рублей).

8. Строительство сельского Дома культуры на 100 мест в д. Задние Яндоуши. 2023 год (необходимая сумма 30 млн рублей).

9. Строительство сельского Дома культуры на 60 мест в д. Туруново. 2023 год (необходимая сумма 13 млн рублей).

10. Строительство сельского Дома культуры на 60 мест в д. Вторые Хормалы. 2024 год (необходимая сумма 13 млн рублей).

11. Капитальные ремонты сельского Дома культуры и пристроя в с. Ухманы, Верхнедевлизеровского сельского Дома, здания МБУ ДО «ДШИ» в д. Сугайкасы, Малобикшихского сельского Дома культуры МБУК «ЦКС». Необходимая сумма — 34 млн рублей).

12. Модернизация центральной библиотеки МБУК «ЦБС» Канашского района. Необходимая сумма — 10 млн рублей.

13. Строительство плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Урожай» д. Асхва. Необходимы средства в размере 75 млн рублей.

14. Строительство конноспортивной школы. Необходимая сумма инвестиций — 50 млн рублей.

15. Строительство лыжероллерной трассы — 1,5 км в ДОЛ «Космонавт». Необходимое финансовое обеспечение — 35 млн рублей.

16. Строительство площадки для мини-футбола в АУ ДО «ДЮСШ им. Г.Н. Смирнова» д. Большие Бикшихи. Проект на сумму 10 млн рублей.

17. Капитальный ремонт СДК выселка Кармамеи Чагасьского сельского поселения Канашского района в 2021 году. На изготовление ПСД необходимо 90 тысяч рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

На сегодняшний день в Канашском районе на учете состоят 3 малоимущие семьи очередников, нуждающихся в обеспечении жильем. Все семьи неполные, матери с детьми. В некоторых семьях дети-инвалиды.

Для улучшения жилищных условий малоимущих семей необходимо выделение дополнительных средств из местного бюджета. Необходимая сумма финансирования 4240,7 тыс. рублей.

МПО

До 2020 года в Канашском районе функционировало 12 МПО и 1 ДПД, в боевом расчете находилось 15 пожарных автомобилей. В 2019 году в д. Дмитриевка Канашского района произошел крупный пожар, в ходе которого полностью сгорело 6 дворовых хозяйств, в ликвидации пожара принимали участие 10 единиц техники. Только благодаря усилиям МПО Канашского района пожар был локализован, удалось избежать человеческих жертв и полного уничтожения деревни.

Вопросы сохранения боеготовности имеющейся пожарной техники не раз рассматривались на заседаниях Канашской районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. На содержание МПО, автомобилей, зарплату водителей из бюджета Канашского района и внебюджетных источников ежегодно направляется порядка 3-х млн рублей.

В настоящее время возможности бюджета Канашского района ограничены. Выделение требуемой суммы на содержание МПО не представляется возможным. Сборы с жителей населенных пунктов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности ничтожно малы. Так, к примеру, в 2019 году эти сборы составили 439,6 тыс. рублей, а в 2020 году — 201,4 тыс. рублей.

Для содержания боеготовности МПО, ранее применялась практика частичного софинансирования МПО сельских поселений через Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». На сегодняшний день такую помощь получает только Ачакасинское сельское поселение.

По состоянию на 20 мая 2020 года осуществляют дежурство 5 МПО сельских поселений Канашского района (Ачакасинское, Караклинское, Чагасьское, Шальтямское, Шибылгинское). Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях составляет не более 20 минут. Дислокация имеющихся подразделений МПО не позволяет полноценно и своевременно реагировать на вызовы по всей территории Канашского района.

На содержание работающих и для восстановления боевой готовности 12 МПО и 1 ДПД Канашского района на 5 лет необходимы денежные средства в сумме 39 млн рублей (по 7,8 млн рублей ежегодно).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

I. Здание поликлиники БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии находится по адресу: Канашский район, село Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 15, от основной части больничного комплекса оно расположено на расстоянии 620 метров, в связи с чем создаются затруднения для предоставления качественной и доступной медицинской помощи.

Двухэтажное здание поликлиники функционирует с 1954 года. Здание не соответствует типовому проекту, предназначенному для лечебных учреждений — бывшее здание районного исполнительного комитета. В 1980 году к двухэтажному зданию выполнен пристрой — трехэтажное здание. Общая площадь внутренних помещений с подвалом составляет 2010,6 м2. в том числе здание 1954 года постройки 692,2 м2, а здание 1980 года постройки — 1318,4 м2.

Здание находится в удовлетворительном состоянии с трещинами и частичном разрушении в фундаменте, выпучивании наружных стен и перегородок, трещины в плитах чердачных, междуэтажных и надподвальных помещениях.

Необходимость строительства нового здания поликлиники обусловлено отсутствием возможности соблюдать на площадях существующего здания поликлиники требования СанПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». Предполагаемая сметная стоимость строительства составляет 680000 тыс. рублей.

II. В связи с увеличением износа зданий и коммунальных объектов, повлекшим снижение надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем и повышение текущих расходов на их содержание, БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии нуждается в проведении капитального ремонта следующих структурных подразделений:

1) Атыковский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Атыково, ул. Чкалова, д. 7. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 1200 тыс. рублей.

2) Хучельский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Хучель, ул. Зеленая, д. 1а, пом. 1. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта инженерных сетей — 800 тыс. рублей.

3) Байгильдинская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: д. Байгильдино, ул. Волкова, д. 30. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 9500 тыс. рублей.

4) Ухманская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: с. Ухманы, ул. Школьная, д. 5. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 6500 тыс. рублей.

5) Ямашевская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 1. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 17700 тыс. рублей.

6) Среднетатмышская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: д. Нижние Татмыши, ул. Больничная, д. 12. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 35000 тыс. рублей.

7) Тобурдановская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: с. Тобурданово, ул. Советская, д. 76 «А». Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 30000 тыс. рублей.

8) Среднекибечская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: д. Средние Кибечи, ул. Гагарина, д. 4. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта кровли — 2000 тыс. рублей.

III. В настоящее время на территории БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии изношенность дорожного полотна (асфальтного покрытия) разрушена на 75%. Наблюдаемые дефекты на проезжей части: неровности, выбоины, имеется сетка глубоких трещин, поперечные одинокие трещины, шелушение, колейность, разрушение кромки покрытия, ямочность, частично отсутствует асфальтобетонное покрытие, обочины занижены. В связи с этим БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии нуждается в проведении капитального ремонта дорожных покрытий на следующих объектах:

1) Ямашевская врачебная амбулатория, по адресу: с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 1. Площадь автомобильных дорог 934,1 м2, в т.ч. тротуары — 46 м2. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 1300 тыс. рублей.

2) Тобурдановская врачебная амбулатория, по адресу: с. Тобурданово, ул. Советская, д. 76«б». Площадь автомобильных дорог 2050 м2. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 2100 тыс. рублей.

3) Среднетатмышская врачебная амбулатория, по адресу: д. Нижние Татмыши, ул. Больничная, д. 12. Площадь автомобильных дорог 2950 м2. Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта — 3300 тыс. рублей.

IV. В связи с тем, что фельдшерско-акушерские пункты располагаются в зданиях, находящихся в аварийном состоянии, БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии нуждается в новом строительстве следующих объектов (13 ФАПов, ориентировочная сумма финансирования 52000 тыс. рублей):

1) Алаксарский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Алаксары, ул. Ленина, д. 42, пом. 1;

2) Ближнесорминский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Ближние Сормы, ул. Театральная, д. 14;

3) Кошноруйский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Кошноруй, ул. Ленина, д. 35, пом. 1;

4) Малотугаевский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Малое Тугаево, ул. Гагарина, д. 17;

5) Новоачакасинский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Новые Ачакасы, ул. Молодежная, д. 21, пом. 1;

6) Новомамеевский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Новые Мамеи, ул. Гагарина, д. 10;

7) Новошальтямский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Н. Шальтямы, ул. Спортивная, д. 3;

8) Сиделевский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Сиделево, ул. Гагарина, д. 1;

9) Старошальтямский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Старые Шальтямы, ул. Кооперативная, д. 14 а, пом. 1;

10) Сядоргасирминский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Сядорга-Сирмы, ул. Карла Маркса, д. 56/2, пом. 1;

11) Шигалинский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: д. Шигали, ул. Большого Цивиля, д. 7;

12) Шоркасинский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: с. Шоркасы, ул. Октябрьская, д. 16;

13) Янгличский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: с. Янгличи, ул. Ленина, д. 88, пом. № 1.

V. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», если число жителей превышает 1 тысячу человек, но при этом не достигает 2 тысяч человек, в населенном пункте может быть организована врачебная амбулатория (если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км). На основании вышеизложенного приказа БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии нуждается в строительстве нового здания врачебной амбулатории в д. Большие Бикшихи. Примерная расчетная стоимость — 10000 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 70 проектов инфраструктурной направленности и 10 коммерческих проектов.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 2505,08 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 758,98 млн рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики — 1704,1 млн рублей, за счет внебюджетных источников финансирования — 15 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 958,25 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Планируемый объем финансирования программы составляет 2523250 рублей, из них средства:

федерального бюджета — 785980 тыс. рублей,

в том числе:

в 2021 году — 77200,0 тыс. рублей;

в 2022 году — 179760 тыс. рублей;

в 2023 году — 316860 тыс. рублей;

в 2024 году — 181600,0 тыс. рублей;

в 2025 году — 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета ЧР — 1722270 тыс. рублей,

в том числе:

в 2021 году — 380810,0 тыс. рублей;

в 2022 году — 289620тыс. рублей;

в 2023 году — 420990 тыс. рублей;

в 2024 году — 227730 тыс. рублей;

в 2025 году — 69250 тыс. рублей;

средств внебюджетных источников — 15000,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2023 году — 15000 тыс. рублей.