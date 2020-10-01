В Мариинском Посаде жители, дизайнеры и урбанисты разработают концепцию благоустройства города

В День народного единства в Мариинском Посаде решили объединить общей идеей жителей республики. В этот день здесь пройдут общественные слушания по Концепции развития исторического центра города. Участвовать в них приглашают не только марпосадцев, но и жителей других городов и районов — предпринимателей, потенциальных инвесторов, историков, краеведов, уроженцев района и, конечно же, молодых архитекторов. Задачу привлечь их к проведению первых общественных слушаний поставил недавно Глава Чувашии Олег Николаев. Как уже сообщала «СЧ», в августе Мариинский Посад стал победителем федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Воплощать проект в жизнь в городе начнут со следующего года. Благодаря этому преобразится историческая часть Мариинского Посада, повысится его туристическая привлекательность.
Опубликовано: 29 октября 2020 г.
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