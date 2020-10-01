Маски на нос! В троллейбусах, автобусах, в лифтах и магазинах

На этой неделе Роспотребнадзор выпустил постановление, предписывающее обязательное ношение масок в общественных местах. Общественным местом считается транспорт, лифты, магазины и прочие помещения, где находится большое количество людей. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, это не прихоть, а вынужденная мера предосторожности, для того, чтобы защититься от инфекции.

Заместитель главного врача БСМП по терапии Евгений Орешников считает, что не нужно пренебрегать индивидуальной защитой дыхательных путей, потому что маски даже если и не уберегут вас от заболевания Ковидом-19, то значительно снизят риск тяжелого течения болезни. Одно дело вдохнуть миллион вирусов, и совсем другое — миллиард: второй вариант не оставляет шансов обойтись небольшим недомоганием. Особенно если параллельно не «цепануть» вирусы другой респираторной инфекции, которые сейчас набирают силы. Более того, маски снижают риски тяжелого течения гриппа, три новых штамма которого ждут вирусологи страны.

При ношении маски надо помнить, что если она не закрывает нос, то ворота для инфекции открыты, поэтому стоит носить ее правильно. Этим вы не только себя защитите, но и врачам поможете. Например, в БСМП для лечения заболевших Ковидом-19 развернуто почти 600 мест, и почти все они заняты. Сейчас многие люди возмущаются, когда читают в СМИ о том, что пациентов госпитализируют в коридоры больниц, потому что нет мест в палатах. Но это вынужденная мера: количество мест в стационарах, действительно, ограничено. И избежать коллапса можно только серьезным отношением к собственной безопасности.

Фото Максима Васильева

Правильно надетая маска в общественном месте убережет человека от тяжелого течения болезни и необходимости лечиться в стационаре.