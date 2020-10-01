Прокуратура начала проверку по факту установки ограждений вокруг театра оперы и балета

Театр начинается с… ограды

В конце минувшей недели вдоль Московского проспекта в Чебоксарах появился черный кованый забор, отделяющий театр оперы и балета от проезжей части. Горожане сразу забили тревогу — помимо сомнения в необходимости объекта их не устраивала его эстетическая составляющая. Свое мнение чебоксарцы высказали в том числе и на странице Главы республики Олега Николаева в Инстаграме. Большая часть комментариев сводилась к просьбе избавить город от ненужной ограды.

По инициативе руководителя региона уже 20 октября представители всех заинтересованных ведомств — Минкультуры республики, прокуратуры города, городского комитета по управлению имуществом и руководства театра — встретились прямо на месте событий для обсуждения целесообразности и законности установки ограждения.

Как сообщил директор театра оперы и балета Валерий Клементьев, установка ограды продиктована мерами безопасности — это необходимо для контроля въезда автотранспорта на территорию театра. В прошлом году антитеррористическая комиссия провела проверку учреждения культуры на предмет эффективности мер безопасности. По итогам той проверки был дан ряд предписаний, в том числе и об установке ограждения вокруг территории театра.

Участок земли, где расположен театр оперы и балета находится в собственности Чувашской Республики и предоставлен учреждению для выполнения уставных задач. Об этом сообщил заместитель главы администрации, председатель Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом Юрий Васильев.

«Организация вправе устанавливать ограждения на своей территории после согласования вида и типа ограждения в Управлении архитектуры и градостроительства города Чебоксары», — подчеркнул председатель Горкомимущества. Однако, по его словам, обращения по согласованию в адрес управления не поступало.

Возможно, этот момент и станет ключевым в ходе прокурорской проверки, которой уже не избежать. «В рамках этого обследования будет дана оценка оснований установки ограждения в соответствии с действующим законодательством… В случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила журналистам заместитель прокурора города Эльвира Столярова.

В Министерстве культуры Чувашии понимают, что установка железной ограды — вопрос не только безопасности, но и восприятия внешнего облика города. И соблюдение определенных правил не должно создавать в людях чувства дискомфорта и неприятия.

«Руководство театра выполняет предписания по обеспечению антитеррористической безопасности. Конечно же, они должны были отработать этот вопрос с администрацией города. Они должны были согласовать внешний вид оградительных сооружений с управлением архитектуры, чтобы у жителей города не возникали вопросы к эстетическому содержанию ограждения», — отметила и.о. министра культуры Светлана Каликова.

Фото Максима Васильева

Совсем не театральные декорации привлекли внимание горожан и чебоксарских властей. Забор, установленный на подходе к театру, стал поводом для бурных дискуссий.