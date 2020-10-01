Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на отчет группы «Русагро». Производство сахара падает из-за сокращения посевов и урожайности свеклы.
В целом производство в России в этом году будет меньше, признают в Союзе сахаропроизводителей России. Посевы сахарной свеклы снизились, а урожай в этом году в ряде регионов-производителей будет ниже из-за неблагоприятных погодных условий. Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз на фоне того, что производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления и сформировались рекордные товарные запасы. В Чувашии площади под сахарной свеклой также сократились с 1000 гектаров в прошлом году до 450 в нынешнем.

 

Фото agroinvestor.ru
Площади «сладких корней» в этом году сократились.

Опубликовано: 21 октября 2020 г.


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