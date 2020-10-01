Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на отчет группы «Русагро». Производство сахара падает из-за сокращения посевов и урожайности свеклы.

В целом производство в России в этом году будет меньше, признают в Союзе сахаропроизводителей России. Посевы сахарной свеклы снизились, а урожай в этом году в ряде регионов-производителей будет ниже из-за неблагоприятных погодных условий. Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз на фоне того, что производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления и сформировались рекордные товарные запасы. В Чувашии площади под сахарной свеклой также сократились с 1000 гектаров в прошлом году до 450 в нынешнем.

Фото agroinvestor.ru

Площади «сладких корней» в этом году сократились.