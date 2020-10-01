Кондитерская фабрика «АККОНД»: К Новому году готовы!

За окном октябрь, но кондитерская фабрика «АККОНД» уже запустила свой масштабный сезонный проект — новогодние подарки.

Ассортимент подарков поражает своим разнообразием — это и традиционные наборы с последними новинками и классическими сладостями, и яркие жестяные упаковки, и мягкие игрушки в виде быка — символа наступающего года. Многие из них дополнены интересными вложениями для семейного праздничного досуга детей и взрослых — пазлами, раскрасками, наборами для фотосессий.

В этом году в связи с ростом объема поставок во все каналы продаж выпуск праздничной продукции значительно увеличен.

Свыше 30 наименований из новогодней коллекции весом от 200 грамм до 1,2 кг в различных ценовых категориях уже появились в мелкооптовом магазине «АККОНД» и доступны к предзаказу в интернет-магазине akkond-online.ru. Совсем скоро широкий ассортимент новогодних подарков появится и на полках фирменных магазинов «АККОНД» и торговых сетей по всей России!

Помимо этого, в продаже будут представлены лимитированные серии любимых аккондовских брендов в праздничном дизайне!

Светлана Петрова