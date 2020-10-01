Сельскохозяйственный институт. Чебоксары, начало 1960-х годов

Фото Конона Белкова

Вернемся на площадь. «Это будет одно из красивейших сооружений города. Здание, увенчивающееся башней с высоким шпилем, займет площадь 6400 квадратных метров. От главного входа на улицу Карла Маркса будут спускаться широкие гранитные ступени. По обе стороны входа возвысятся колонны с лепными капителями. Лепные гирлянды из переплетенных листьев, фруктов, овощей протянутся над входом. Между гирляндами поместится плита с названием учебного заведения…» — писала наша газета в конце 1954 года. Трудно представить нынешнюю площадь республики без здания сельскохозяйственного института.

А ведь все могло быть по-другому, учитывая, что адресов сельхозинститут поменял не меньше, чем педагогический. Открылся он в 1931 году на улице Чернышевского (сейчас акватория залива), осенью 1935 года переехал на Володарского-25 (адреса нынешние), с осени 1941 года побывал на Карла Маркса-52/2, затем на улице Сергея Радонежского-32, и летом 1942 года переехал на Карла Маркса-32. Здесь находился до весны 1944 года, после чего отправился на Ядринское шоссе (Московский проспект-15А).

В 1948 году заговорили о строительстве новых зданий для сельскохозяйственного и педагогического институтов, и вот что по этому поводу писала газета: «Сельхозинститут и его агрономический городок будут находиться на Ядринском шоссе. Педагогический намечается оставить в прежнем помещении на площади Дома Советов, здание будет реконструировано и займет весь квартал до улицы Дзержинского».

Но в 1951 году планы поменялись, и на площади обосновались оба института, причем педагогический в «прежнем помещении» не остался. На фотографии первомайские дни 1960 года. Пройдет еще два месяца, и после празднования 40-летия Чувашской автономии это место надолго станет центральной площадью города. Именоваться будет по-разному: Советская площадь, площадь Ленина, площадь Республики…

Ну а пока она даже не полностью заасфальтирована, и вместо привычных часов на башне пятиконечная звезда — часы начнут отсчет времени только в 1966 году. На первом плане, рядом с мужчиной в плаще мы видим улыбающегося паренька. Младший Белков — Альберт, это сегодня он намного старше этого дядьки (кстати, отца двух малышей из села Кугеси), а тогда был на шестьдесят лет моложе.

Сельхозинститут занимал пространство между улицами Карла Маркса и Ярославской. С улицы Карла Маркса здание выглядело довольно-таки помпезно, а вот с противоположной стороны производило впечатление какой-то недостроенности. Дело в том, что хоть и начались занятия в институте в феврале 1958 года, но даже в июне 1959 года сотрудники института жаловались в газету: «Управляющий стройтрестом совнархоза заверил, что приняты все меры для сдачи в эксплуатацию здания. К сожалению, меры были приняты только на бумаге. А ведь работы-то осталось, если взяться по-настоящему, всего-навсего на полтора месяца».

На фотографии ощущение оторванности от центрального входа подчеркивает и «лошадка, везущая хворосту воз…». Еще в феврале 1934 года Чебоксарский горсовет запретил движение гужевого транспорта по центральным городским улицам: Чувашской, Розы Люксембург, Красной площади и Карла Маркса — с тех пор лошадкам было определено место на параллельных улицах. А вот откуда и куда «поднимается медленно в гору…» эта лошадка? Откуда — это, скорее всего, с левой стороны Волги, там были сенокосные угодья, с которых по зимнику и вывозили сено. А вот куда, тут вариантов побольше — наверху были деревни Будайка, Лакреиха, Усадки, и это не считая индивидуальных домов, где почти всегда была домашняя живность.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова